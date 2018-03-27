苹果发布廉价iPad前一天，谷歌就带着新产品来挑衅

美国时间3月27日，也即此文发出的明天，苹果公司将在芝加哥举行一场临时的，和教育市场有关的特别发布会。业界传闻指出苹果可能会发布一款低价、搭配触控笔Apple Pencil的iPad。

而在苹果大戏开演前一天，Google突然抢了个新闻：宣布将Chrome OS移植到平板电脑上，并且联合宏碁发布搭载该系统的首款平板电脑Acer Chromebook Tab 10。

给不熟悉Chrome OS的朋友普及一下：现在网页技术发达，很多文字编辑、图像设计甚至游戏软件，都可以被网页取代。而你肯定用过或者听说过Chrome浏览器，它也有一个应用商城，支持各种网页App和插件。

Google就是这样，利用了Chrome的一些底层技术，将它扩展开发成了Chrome OS。所有能在自家浏览器里运行的网页程序，都可以在Chrome OS里运行。不仅如此，它还可以运行几乎所有Android程序。

Chrome浏览器吃内存在科技圈是个经久不衰的笑话，但毕竟它只是一个浏览器，“变成”OS后和其他竞品相比起来，反倒很轻量。这使得Chrome OS找到了一个独特，而且尚未被完全开发的市场：教育设备。

马路上随便抓个小朋友可能都用过iPad，你或许会以为iPad在教育市场普及的比较好——并非如此。iPad的功能强大使用简单，但在大部分学校的眼中，购置、使用的成本太高，管理起来麻烦。

而Chrome OS系统开源免费，大量免费应用和插件，作为教学用途，批量管理起来u额相对简单。Google也开发了一套名为Classroom的教学软件，里面不少内容也是免费的。至于硬件，Chromebook笔记本电脑的价格和iPad相比很有优势，有大量$200-$400价格区间的机型可以选择。

学生和老师使用起Chromebook都很容易，因为它本质上就是个浏览器，没有安装程序的繁琐过程，大部分应用都即开即得。Chrome OS和Chrome浏览器一样保持随时更新，安全性能和浏览器等同，至今没有发生过大规模的安全风险事件。

所有这些因素，导致Chromebook在美国教育设备市场备受欢迎。根据分析机构Futuresource Consulting的报告，截至2017年第三季度，Chromebook在美国K-12教育市场的份额达到了六成，远远领先Windows（低成本PC）、iOS（iPad）和苹果笔记本电脑。另一家权威市调机构Gartner指出，Chromebook今年的出货量将达到1200万台。

但Google并没有就此满足。

这家公司对已有的大量用户进行了调研，发现一个意见在Chromebook用户中间非常流行：他们想要Chromebook的所有特性，但希望面前的笔记本电脑变成平板电脑。

这并不难理解。新一代年轻人本就生在触屏的时代，Alexa、Siri等语音助手也格外流行，使得他们对实体键盘感到陌生，触摸和声控反倒成了最习惯的交互方式。

而硅谷是一个相信用户意见、调研结果的地方。在Chromebook攻下了美国教育设备市场后，Google再接再厉，满足了大家的要求：原汁原味的Chrome OS +平板电脑。

可以说，做搭载Chrome OS的平板电脑这件事，Google早就有想法了，何况Chrome OS本来就是一个面向触屏友好的操作系统。包括三星，以及Google自己的品牌，在过去都曾推出过触屏的Chromebook笔记本电脑，特别是Google最新一代的的Pixelbook，其形态可以让键盘和屏幕向外翻折，形成了一个勉强算是平板形态的东西。Google还为Pixelbook配了一根触控笔，从参数表上似乎不输苹果、微软的触控笔竞品。

事实上，Google最近几年觉得，将桌面和移动端两个操作系统结合会成为趋势。它也在进行内部尝试。Chrome OS可以运行Android应用可以算，另一个例子是Fuchsia（读作few-sha）——Google正在秘密开发中的，Android和Chrome OS之后的第三个操作系统。Fuchsia目前尚处于早期阶段，最大特性就是同一套系统内核可以适配手机、平板和电脑。

有着类似想法的公司不止Google一家。微软多年前就在Windows上做过尝试；另有传闻指出，苹果也在进行mac OS和iOS的融合，应用在两个系统上使用，开发者可能只需进行一次开发即可。

还是回到Google本次新品。这部宏碁Chrome OS平板电脑搭载一块9.7吋2048 x 1536分辨率IPS屏幕，可以搭配一只wacom触控笔。Google宣称系统对触控笔进行识别时，会利用到最新的机器学习技术，让书写体验更为自然。

宏碁Acer Chromebook Tab 10在软件上和其他Chromebook无异，同时支持Chrome App、Android App。比如，书写简单笔记可以用自带的Google Keep笔记软件，编制PDF则可以用Android软件Squid；爱好设计的同学可以使用Adobe家的AI Draw；WeVideo是一个容易上手的视频拍摄和制作工具；想学计算机也不在话下，Android上已经有很多编程早教App。

或许Google早就计划好了把Chrome OS移植到它本就属于的地方——平板电脑上，但还是不得不说，在苹果发布会的前一天宣布，意图还是太明显了，分明是对苹果喊话：我才是教育设备市场的老大。

但王权没有永恒，对于苹果和对于Google都是一样。接下来，就看苹果明天的表现如何了。