AI双摄表现亮眼！小米MIX 2S DxOMark总评分97：持平苹果iPhone X，领先三星Note 8

IT之家3月27日消息 小米MIX 2S新品发布会目前正在上海举行，在发布会之前以及发布会当中，这款手机的拍照能力都被极力渲染。昨天晚上，雷军甚至迫不及待地秀了一波小米MIX 2S的夜间拍照照片，上海外滩的夜景是真不错。

那么究竟小米MIX 2S的拍照实力几何？知名影像器材评测网站DxOMark现在已经放出了小米MIX 2S的评分，总分97分，照片拍摄得分101分，视频拍摄88分。

总分排名上，小米MIX 2S的97分，持平iPhone X和华为Mate 10 Pro，仅比三星S9和Google Pixel 2两款手机低，比iPhone 8 Plus和三星Note 8的94分高。

拍照方面得分101分，同样持平iPhone X的得分，低于三星S9的104分；视频拍摄得分88分，这方面Pixel 2的得分为96分，三星S9得分91分。

Dxomark总结了小米MIX 2S的照片拍摄优点有：

自动对焦非常快速准确

白平衡大致正确，色彩也很鲜艳

多数照片中几乎看不到噪点

近距离变焦照片呈现了非常好的细节

在人像模式下获得了自然的散景效果与良好的被摄主体隔离

不足有：

动态范围相当有限

在极低光下和一些户外/室内拍摄的照片中丧失了细节

彩色边纹和色彩量化的情况明显可见

视频拍摄优点有：

自动对焦非常快速准确，跟踪性能很好

防抖相当有效

噪点在户外条件下得到了很好的控制

色彩在大多数情况下都显得鲜艳生动

不足有：

在大多数情况下丢失了细节

轻微的曝光和白平衡不一致显而易见

不同帧之间的清晰度不一致显而易见

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