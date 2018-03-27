小米MIX 2S旗舰手机正式发布：全面屏+后置双摄，售3299元起

IT之家3月27日消息 今天下午小米在上海正式发布了小米MIX 2S手机，新机相比小米MIX 2边框进一步收窄，并且采用了后置双摄。

外观设计方面，小米MIX 2S同小米MIX 2相差不大，同样采用了全面屏设计，陶瓷机身，前置摄像头依然放在右下角。但雷军称新机边框进一步变窄，另外新机外观设计的另一个变化是后置摄像头改为了双摄，黑色版摄像头边框采用18K金镶嵌，白色版没有。

性能方面，小米MIX 2S国内首发骁龙845处理器，最高主频2.8GHz，GPU性能提升30%，功耗降低30%，AI性能提升3倍，小米称其安兔兔跑分达277178分，另外小米MIX 2S辅以8GB+256GB存储。

小米MIX 2S后置双摄采用了1200像素广角+ 1200像素长焦的组合，支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖，主摄用的是索尼IMX 363传感器，拥有1.4μm大像素，支持Dual PD全像素双核对焦，号称暗光下对焦又快又准。另外相机还支持硬件多帧降噪，进一步提升画质。

另外，此次小米MIX 2S相机还有AI加持，主要表现为背景虚化更加出色，还可以改变背景光斑的形状，该功能叫做“AI梦境虚化”；另外，AI还为小米MIX 2S相机带来了AI场景模式，可为不同的拍摄场景带来不同的优化；另外，还支持“AI单摄背景虚化”功能，也就是前置自拍单摄也可以做出双摄的虚化效果。小米MIX 2S还支持超分辨率合成、智能识别PPT、智能翻译等特色功能。另外值得一提的是，雷军称小米MIX 2S DxO Mark的得分为101分，跟苹果iPhone X相同。

其它方面，小米MIX 2S内置语音助手替换成了小爱同学，支持息屏唤醒、翻照片等功能。小米MIX 2S还支持多功能NFC、ARCore、无线充电（7.5W，2小时40分钟可充满，无线充电器99元）。

售价方面，小米MIX 2S 6+64版售3299元，6+128版售3599元，8+256尊享版售3999元（支持全球频段、赠无线充电器），将于4月3日米粉节全网开售。

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