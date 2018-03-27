尴尬！DxOMark把华为P20 Pro样张当作小米MIX 2S样张：very clean

IT之家3月27日消息 小米MIX 2S新品发布会目前正在进行中，而关于这款手机的拍照评测，DxOMark也已经早早地放了出来。从其评测结果来看，小米MIX 2S的综合得分为97分，持平华为Mate 10 Pro和iPhone X，相当不错。

不过，有眼尖的网友从DxOMark的评测文章里发现，在小米MIX 2S的拍照评测当中，网站使用了华为P20 Pro的样张，并评价very clean。

▲网友从DxOMark下载的评测照片的信息

▲网站截图

换个角度来看，也就是华为P20 Pro的拍照样张已经出炉，并被评价为very clean。

根据IT之家此前的报道，华为P20 Pro将会配备徕卡三摄，参考华为已经发布的Mate 10 Pro，相信新机的拍照能力会更上一层楼。那么究竟华为P20 Pro的拍照总分能不能登顶排行榜呢？我们拭目以待。

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