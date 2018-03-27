小米MIX 2S抢搭MIUI 9.5稳定版：全新“小爱同学”、全面屏手势

IT之家3月27日消息 小米正式对外发布小米MIX 2S全面屏新机，运行最新的MIUI 9.5稳定版系统，定价3299元起。小米MIX2S延续了前两代产品的全面屏设计，搭载骁龙845+8GB内存+256GB存储等强悍的硬件配置。最新的MIUI 9.5稳定版系统带来了诸多实用功能。

全新MIUI9.5系统不仅秉承了MIUI9“快如闪电”的操作体验，还加入了更具商务范儿的“黑金”个性主题以及全面屏手势操作，全新小爱同学人工智能语音助理等。

MIUI9.5系统现已支持25款小米机型适配升级，具体包括：小米MIX2S、小米MIX、小米Note3、小米Note2、小米手机5、小米手机4、小米5s、小米手机5c、小米手机4s、小米手机4c、小米Max，小米平板3、小米平板2，红米Note 4X（高通版）、红米手机3、红米3S、红米3X、红米手机4（高配版）、红米手机4A、红米手机5、红米手机5A、红米手机Pro、红米Note5、红米Note3（双网通）、红米Note2等。并将陆续支持更多小米机型升级。

升级MIUI9.5系统有两种方法，一是通过小米官方在线升级（OTA）方法，自动接收官方升级消息推送，或者通过“设置-我的设备-MIUI版本”方法手动检测升级。另外一种方法是前往MIUI论坛手动刷机升级，现在MIUI论坛已提供上述25款机型的刷机完整包。

搭载全新“小爱同学”人工智能语音助理

语音识别和语义分析等AI技术的快速发展，正在逐步改变人们日常使用手机的方式。MIUI9.5系统加入了全新的“小爱同学”人工智能语音助理，取代旧版MIUI语音助手，“小爱同学”在语义分析、智能推荐等方面取得突破性进展，让手机变得更加智能、高效。

当手机处于解锁状态时，全新小爱同学人工智能语音助理可以在任何界面被唤起。目前支持用户通过六种方式自定义唤起，具体方式为：长按Home键、长按菜单键、长按返回键、电源键+Home键、电源键+菜单键或者电源键+返回键。

唤起小爱同学人工智能语音助理后，直接讲话就能和手机进行交互操作。比如对小爱同学说，“明天上午9点叫我起床”，手机就会自动设一个第二天上午9点的闹钟。再比如对小爱同学说，“4月1日提醒我下午三点开会”，手机就会添加一个4月1日下午三点开会的日程，并在开会前通过消息推送等方式进行提醒，非常简单。有了小爱同学人工智能语音助理的加持，小米MIX2S在使用上更加方便、高效和智能。

全面屏手势取代虚拟按键

2016年底小米MIX的横空出世震撼了整个手机行业，全面屏的概念也被小米首次提出来后，已得到大范围的普及。除了手机外观的大幅变化，全面屏时代，手机的交互体验也在发生天翻地覆的变化。搭载MIUI9.5的小米MIX2S，以及其余数款小米全面屏手机，将在大屏时代真正迎来方便、快捷的手势操作体验。

MIUI全面屏手势是一个系统级的全局手势操作功能，对提升全面屏手机的操作体验和效率起到非常重要的作用。目前该功能主要支持小米MIX2S、小米MIX2、小米MIX、红米5、红米5Plus和红米Note5六款全面屏机型。上述六款机器升级到MIUI9.5系统后，进入“设置”，点击“全面屏”，选择“全面屏手势”后便会开启。

MIUI9.5全面屏手势可以实现以下三种常见操作，一是从屏幕底部向上轻扫返回桌面；二是从屏幕底部上滑并悬停1秒进入“最近任务”来切换最近任务；三是从屏幕左侧向内滑动或右侧向内滑动可实现“返回”操作。

MIUI9.5稳定版正式支持门卡模拟功能

门卡模拟是小米钱包借助近场通信技术（NFC）中的卡模拟技术，实现诸多场景下手机代替卡片刷卡的便捷功能之一。目前支持该功能的小米手机共有9款，具体包括小米MIX2S、小米MIX2、小米Note3、小米6、小米MIX、小米Note2、小米5s Plus、小米5s、小米5等。

出于安全方面的考虑，目前MIUI9.5门卡模拟功能支持模拟市面上未经加密过的、频率为13.56MHz的门卡，并且一个手机最多只能模拟生成两张卡片。对于带有门卡功能的银行卡和储值消费、公交消费功能的门卡暂时不能被模拟。具体可查看《小米门卡模拟功能正式上线MIUI 9.5，MIX 2S/2等9款机型尝鲜》。

此外，在当天发布会时，小米公交宣布新增支持3张公交卡——重庆畅通卡、京津冀互联互通卡和合肥通。小米是率先支持这三张公交卡的手机厂商，也是国内支持公交卡片数量最多的手机厂商。

重庆畅通卡与京津冀互联互通卡已于年初全面上线，饱受用户好评。此外合肥通也已正式上线，支持小米MIX2S、小米MIX2、小米MIX、小米Note3/2、小米6/5/5s/5s Plus共9款机型，其中小米MIX、小米Note3/2、小米6/5/5s/5s Plus七款机型需升级至MIUI最新开发版方可开通合肥通。

用户可在小米钱包的公交卡页面开通已上线的小米公交卡，体验手机刷公交地铁的乐趣。此次城市扩展之后，小米公交已支持全国60余座城市地区的公共交通服务，覆盖范围进一步扩大，为更多人的出行带来了便捷。

当然，除了上述几大实用功能升级外，MIUI9.5稳定版还为用户准备了一套全新的《黑金》免费主题，适合商务人士选择。另外最新MIUI系统对手机的相册、锁屏、状态栏、通知栏、米币中心等都进行了修复和升级优化。

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