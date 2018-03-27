小米7之前的猛招！小米MIX 2S新品发布重磅产品汇总

今天下午，小米在上海召开了小米MIX 2S新品发布会，在小米7诞生之前，小米毫无保留的发布了多款重磅产品，比如首款国产骁龙845的MIX 2S手机、比如小米首款游戏本等等。

是不是小脑袋还没跟上发布会的节奏？是不是还没搞清小米今天下午都发布了什么产品？没关系，现在IT之家小编就为大家带来今天下午发布的重磅产品汇总，废话少说，直接看文！

一、拍照号称“中国明珠”的小米MIX 2S

小米MIX 2S采用了全面屏设计，陶瓷机身，前置摄像头依然放在右下角。但雷军称新机边框进一步变窄，另外新机外观设计的另一个变化是后置摄像头改为了双摄，黑色版摄像头边框采用18K金镶嵌，白色版没有。

性能方面，小米MIX 2S国内首发骁龙845处理器，最高主频2.8GHz，GPU性能提升30%，功耗降低30%，AI性能提升3倍，小米称其安兔兔跑分达277178分，另外小米MIX 2S辅以8GB+256GB存储。

小米MIX 2S后置双摄采用了1200像素广角+ 1200像素长焦的组合，支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖，主摄用的是索尼IMX 363传感器，拥有1.4μm大像素，支持Dual PD全像素双核对焦，号称暗光下对焦又快又准。

此次小米MIX 2S相机还有支持“AI梦境虚化”、AI场景模式、“AI单摄背景虚化”、超分辨率合成、智能识别PPT、智能翻译等特色功能。

小米MIX 2S在DxOMark评测中取得拍照101分的好成绩，被称为“中国明珠”。DxOMark表示“在弱光下，小米MIX 2S拍出了我们看到过的最平滑的图像之一”，与iPhone X并驾齐驱。总分排名上，小米MIX 2S的97分，持平iPhone X和华为Mate 10 Pro，仅比三星S9和Google Pixel 2两款手机低，比iPhone 8 Plus和三星Note 8的94分高。

小米MIX 2S内置语音助手替换成了小爱同学，支持息屏唤醒、翻照片等功能。小米MIX 2S还支持多功能NFC、ARCore、无线充电（7.5W，2小时40分钟可充满，无线充电器99元）。

售价方面：

6+64版售3299元

6+128版售3599元

8+256尊享版售3999元（支持全球频段、赠无线充电器）

新品目前已经开启预售，将于4月3日米粉节全网开售。

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二、小米MIX 2S最佳搭档：小米无线充电器

小米MIX 2S支持无线充电功能，为此，在本次发布会上，小米还推出了与之搭配的小米无线充电器，未来在世界各地的机场、酒店、餐厅和咖啡馆提供的无线充电设备上，都可尽享无线充电的便利。

小米无线充电器仅 99 元，小米MIX 2S尊享版随手机附赠，支持iPhone X等其他设备充电。

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三、电竞级性能怪兽：小米游戏本

小米游戏本可以说是本次发布会的惊喜了，因此在此之前没人知道小米竟然会在本次发布会上推出这么一款产品。

相比于其他游戏本产品，小米游戏本使用简约大气的正面无Logo设计，更具商务专业范，是一款可带去上班的游戏本。全金属转轴加悬浮式屏幕组合让小米游戏本更加轻薄，炫酷的游戏风格设计在小米游戏本上则体现为1600万色四分区背光键盘和底盘氛围灯。

小米游戏本采用外扩式机身结构设计，底部超大开孔面积配合不锈钢进风栅格极大增加了有效散热面积。散热系统配备3+2大直径加粗热管，12V台式机级别风扇马达，金属超薄涡轮扇叶及物理四大出风口设计；还可通过龙卷风按键一键降温，将笔记本表面温度再降低3-5度。

小米游戏本采用15.6”超窄边框防眩光雾面屏幕，拥有72%NTSC色域和178度广视角，屏占比达到81%。

高配版英特尔酷睿第七代i7标压处理器，独立显卡NVIDIA GeForce GTX 1060显存6GB，16GB DDR4高速内存，可扩充至32GB，256GB SSD+1TB机械硬盘，支持双SSD扩展模式。

小米游戏本将于4月13日上午10点正式首发，价格方面：

i5+GTX 1050Ti+8GB内存版售价5999元

i5+GTX 1060+8GB内存版售价6999元

i7+GTX 1060+8GB内存版售价7999元

i7+GTX 1060+16GB内存版售价8999元

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四：小米AI音箱的自家小妹“小爱音箱mini”

与前作相同，小爱音箱mini同样搭载小爱同学智能语音交互平台，支持操控智能家庭产品。小爱音箱mini采用一颗1.5英寸全频喇叭，配有4个麦克风，可有效识别用户语音，支持蓝牙4.1与2.4G WiFi无线连接。体积方面，小爱音箱mini的高度仅有50mm，更加便于摆放。小爱音箱mini官方售价169元，在4月3日小米八周年米粉节上上线小米商城、有品和小米之家正式首销，并且在4月3日至4月10日进行的小米八周年米粉节上，小爱音箱mini更是将以99元的限时特价回馈米粉（敲黑板）。

语音交互能力以外，小爱音箱mini更是众多米家APP上智能家居设备的控制中枢。小爱音箱mini可以通过语音控制开关灯，调整色温，控制扫地机器人扫地、电饭煲煲饭、空气净化器定时开关、空调自动进入睡眠模式、电视自动追剧等等，甚至可以根据用户自定义设置好各种场景，回家仅需一句话，就可以开启全屋的智能家居设备。

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五、独家首发AR游戏The Machines

在大会上小米宣布，小米和Google达成战略伙伴关系，成为国内首批采用谷歌ARCore技术的公司。小米将独家首发AR游戏The Machines。

在大会上，雷军还鼓励开发者尽快为谷歌ARCore开发游戏，满足用户的需求，发挥手机的最大可玩性。雷军还表示目前大家还不能用上ARCore，大概还需要一个多月时间升级到新系统后才会支持。

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