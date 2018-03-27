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缺少的屏幕环节，曝小米7才能用上OLED显示屏

2018-3-27 17:39:11来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月27日消息 小米已经于今天下午在上海正式发布了旗下新一代旗舰手机产品小米MIX 2S，高通骁龙845处理器、AI双摄的加持使得这款“S”升级版的看点也是十足。不过，在发布会上，小米却没有篇幅来介绍“全面屏3.0”。

▲DxO截图

根据DxOMark评测文章，小米MIX 2S使用的是一块6英寸AMOLED显示屏，分辨率为1080×2160。IT之家从小米官网上并没有发现屏幕材质。

而根据微博大V@戈蓝V表示，小米MIX 2S使用的是深超/JDI的LCD显示屏，OLED显示屏估计要等到小米7才能用上，顺便吐槽了DxO太不专业了。根据IT之家此前的报道，有消息称小米7使用的是来自三星的带“刘海”的显示屏。

▲微博截图

其他方面，小米7将会搭载高通骁龙845处理器，支持无线充电等特性。

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关键词：小米MIX 2S小米7OLED

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