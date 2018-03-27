小米门卡模拟功能正式上线MIUI 9.5，MIX 2S/2等9款机型尝鲜

IT之家3月27日消息 此前小米在MIUI开发版上线支持了门卡模拟功能，今天小米MIX 2S发布会宣布，小米门卡模拟正式上线MIUI 9稳定版，稳定版用户只需将系统升级至最新版本（MIUI9.5）即可开通体验，开通门卡模拟让小米手机解放你的口袋压力。
支持机型与版本
小米门卡模拟功能支持小米MIX 2S、MIX 2、小米Note 3、小米6、小米MIX、小米Note 2、小米5s、小米5s Plus和小米手机5共9款机型，系统升级至MIUI9.5即可开通体验！（MIUI9.5正在陆续发版中，各机型正在陆续支持）
适用范围
小米门卡模拟功能仅能模拟未经加密且频段为13.56MHz的门卡（非此频段的门卡在进行检测时，手机无感应）。此外，出于安全性的考虑，暂不支持加密卡的模拟。带有门卡功能的银行卡和储值消费、公交消费等功能的门卡暂时不能被模拟，即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交等功能。
开通方式
门卡模拟开通方式简单快捷，仅需几步即可完成。
第一步：打开小米钱包门卡模拟页面
第二步：检测门卡信息
第三步：进行身份认证
第四步：模拟成功
门卡模拟功能为用户提供软硬件多重安全保护。门卡数据存储在NFC安全芯片内，而在开通使用过程中，用户需实名认证。出于安全考虑，用户一旦退出账号或关闭查找手机，被模拟的门卡也将被同步注销。
刷卡方式
调起方式：调起Mi Pay列表页，即可看到门卡卡片，点击卡片并验证指纹即可激活卡片。
调起Mi Pay的方式有以下两种：
▼负一屏
▼信息助手
门卡模拟功能每部手机最多可模拟两张门卡，已开通卡片用户可自行删除，打开小米钱包-门卡模拟-选择需要删除的门卡-点击卡片设置-确认删除即可。
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