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小米MIX 2S开启预约：首款搭载骁龙845的国产机

2018-3-27 18:32:42来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月27日消息 在发布会结束后，小米也在各大电商开启了小米MIX 2S的预约，国产首款骁龙845产品将于4月3日早10点首次开卖。价格为3299元起，黑色、白色各三种配置均接受预约。

外观设计方面，小米MIX 2S同小米MIX 2相差不大，同样采用了全面屏设计，陶瓷机身，前置摄像头依然放在右下角。但雷军称新机边框进一步变窄，另外新机外观设计的另一个变化是后置摄像头改为了双摄，黑色版摄像头边框采用18K金镶嵌，白色版没有。

性能方面，小米MIX 2S国内首发骁龙845处理器，最高主频2.8GHz，GPU性能提升30%，功耗降低30%，AI性能提升3倍，小米称其安兔兔跑分达277178分，另外小米MIX 2S辅以8GB+256GB存储。

小米MIX 2S后置双摄采用了1200像素广角+ 1200像素长焦的组合，支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖，主摄用的是索尼IMX 363传感器，拥有1.4μm大像素，支持Dual PD全像素双核对焦，号称暗光下对焦又快又准。另外相机还支持硬件多帧降噪，进一步提升画质。

其它方面，小米MIX 2S内置语音助手替换成了小爱同学，支持息屏唤醒、翻照片等功能。小米MIX 2S还支持多功能NFC、ARCore、无线充电（7.5W，2小时40分钟可充满，无线充电器99元）。

售价方面，小米MIX 2S 6+64版售3299元，6+128版售3599元，8+256尊享版售3999元（支持全球频段、赠无线充电器），将于4月3日米粉节全网开售。

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关键词：小米MIX 2S

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