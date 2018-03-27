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外媒评价猎户座版三星S9：性能和续航难以兼得

2018-3-27 18:38:24来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月27日消息 三星的新旗舰S9、S9+手机搭载了高通845处理器和自家的Exynos 9810处理器，可以说是当之无愧的新一代安卓机皇。但在修炼成为机皇的道路上，三星似乎丢掉了一部分技能。对，我们说的就是续航。

PhoneArena对猎户座版（Exynos 9810）三星S9的续航能力进行了评测，测试的结果仅为7小时23分，即便在高性能旗舰机的行列中也落在了下风，甚至老大哥S8（Exynos 8895处理器）也以8小时22分把它甩在了身后，令人匪夷所思。

而在另一家媒体AnandTech的评测里，S9的续航时间进一步减少了到6.93小时（约6小时56分钟）。尽管新旗舰的处理器的性能确实大幅提升了，续航有所下降也可以理解，但是这一次的差距实在是大了点。

显然新一代的性能猛兽Exynos 9810处理器是续航出现下降的最大“元凶”。AnandTech通过三星固件带有的工具，将这枚CPU频率锁定在了1496Mhz，同时将内存频率降到原来的一半。进行这些修改之后三星S9的续航时间大幅提升，达到了与S8相当的水平。当然这几乎是一种“自废武功”的手段，降频后的S9也随之出现了一定程度的界面卡顿。

新的猎户座Exynos 9810处理器给三星新旗舰注入了澎湃的能量，但也让这款手机付出了一定的续航时间作为代价。鱼与熊掌不可兼得，如果用户有意购买这款新旗舰又对续航能力有所要求，就应该认真考虑一番了。

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关键词：三星S9Exynos 9810续航

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