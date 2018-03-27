小米MIX 2S会场上手实拍图赏，现场与MIX/MIX 2对比

IT之家3月27日消息 今天下午小米在上海举行发布会正式发布了小米MIX 2S手机，小米MIX 2S相比小米MIX 2主要新增了无线充电与后置双摄技术，相机在素质提升的同时还支持AI技术，可为不同的拍摄场景带来不同的优化。

性能方面，小米MIX 2S搭载了骁龙845处理器，主频最高2.8GHz，功耗相较前代降低了30%，储存方案是8GB RAM+256GB存储。

外观上，小米MIX 2S同小米MIX 2相差不大，同样采用了全面屏设计，陶瓷机身，前置摄像头依然放在右下角。但雷军称新机边框进一步变窄。需要注意的是，黑色版摄像头边框采用18K金镶嵌，白色版没有。

下面IT之家的小编就为大家带来小米MIX 2S的现场上手，感兴趣的小伙伴快来围观吧：

▲光线的问题显得屏幕稍微有点发黄，真实颜色表现好很多

陶瓷？玻璃？傻傻分不清，背部光滑的像一面镜子。

白色的小米MIX 2S，上图是在演示区工作人员演示小米MIX 2S的AR游戏功能。

为了让大家更好的了解MIX 2S的外观，小编特意带来了MIX 1与MIX 2：

▲从左至右分别是小米MIX、小米MIX 2与小米MIX 2S，看起来小米MIX 2S与小米MIX 2的外观相似度还是很高的。

▲从侧面看小米MIX比小米MIX 2与小米MIX 2S要长出一截来。

▲背面还是能比较轻松的分辨出这3款手机，MIX 2S使用了双摄方案，辨识度较高。

▲黑白双色的小米MIX 2S，你更喜欢那个颜色呢？

▲侧面比较，MIX 2S的外观ID基本基于MIX 2，所以“S”更迭似乎更适合它。

▲3代MIX都使用了后置指纹设计，不知道MIX 3会不会采用屏下指纹？

总的来说MIX 2S代表了小米目前的最高工艺水平，硬件上它搭载了高通最强的骁龙845，无线充电、AI与AR功能的加入，让这款手机的功能变得更加多元化，也为米粉带来了最棒的技术体验。虽然在外观上MIX 2S与MIX 2变化不大，但是不可否认的是如此高的屏占比短时间仍是很多手机学习的标杆，半年的时间带来如此多更新的小米也是非常良心了。

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