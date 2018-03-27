小米MIX 2S，一面MI，一面X

今天下午，小米在上海召开了小米MIX 2S新品发布会，小米最新的旗舰机MIX 2S终于被正式公布了，满血的骁龙845+8GB内存+256GB存储的搭配让MIX 2S达到了国产安卓机皇新高度，不过，MIX2的外观却引发了不少小伙伴的吐槽。

小米MIX 2S与上一代MIX 2最大的区别就是背部摄像头的排列，MIX 2S采用了类似iPhone X的竖列双摄的设计，尽管这两颗摄像头表现能力出众，还获得了DxOMark上持平iPhone X和华为Mate 10 Pro的97综合高分，甚至被称之为“中国明珠”，但小伙伴们该吐槽的还是吐槽，大家有多不喜欢这两颗摄像头的样子？看看这篇《小米MIX 2S手机官方图赏》文章的评论就可略知一二了。

不管你认不认可，事实证明iPhone确实一直都是国产手机设计的风向标，iPhone每每发布半年之后，我们都会在一些国产手机上找到它的影子。今年的iPhone X格外严重，比如它的“刘海”全面屏和竖列双摄。竖列双摄谈不上丑，但似乎与“美”也搭不上边，因此有不少网友怀疑小米MIX 2S有跟风iPhone X的嫌疑。

与苹果iPhone X如出一辙的设计，不少米粉见到MIX 2S真容之后纷纭失望、直呼小米“不学好”。小米MIX 2S的官方宣传语为“一面科技，一面艺术”，在评论区里有IT之家网友就一针见血地点评了MIX 2S——“小米MIX，一面MI，一面X。”

让粉丝倍感安慰的是，尽管小米MIX 2S双摄iPhone X的“形似”，但在拍照水平方面也与iPhone X达成了“神似”，101的拍照分并驾齐驱iPhone X。

相信小米凭借MIX 2S也将重新建立广大用户对于小米拍照实力的印象。那么最后问题来了，小米MIX 2S的“不讨好”的双摄设计与出众的拍照素质，你更看重哪个呢？

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