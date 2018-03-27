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京东vivo超级品牌日3月28日开启：X21屏幕指纹版上市

2018-3-27 20:38:41来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月27日消息 28日0点，京东商城将开启vivo超级品牌日活动，届时多款vivo产品会加入降价活动，另外vivo刚发布的X21屏幕指纹版也将上市开售。

3月19日vivo在乌镇发布了vivo X21和vivo X21屏幕指纹手机两款产品。X21主打拍照、游戏、音乐领域，同时还引入了屏下指纹技术与Jovi AI助手，vivo X21屏下指纹版手机，售价为3598元。

京东vivo超级品牌日活动地址：手机点此  |  PC点此

vivo X21屏幕指纹版购买地址：手机点此  |  PC点此

vivo X21首次搭载了Jovi AI助理，高通骁龙660AIE，配合6GB运存，为人工智能提供了算力支持；另外它还搭载了AI逆光拍照技术，利用人工智能算法，让逆光的检测更准确，效果的实现更自然；然后利用开发了三代的图像魔方技术，可瞬间进行多重组合计算，使逆光下的背景和人脸都很清晰。

另外一同发售的还有X21 6GB+128GB版本，该款手机没有使用屏下指纹技术，但其他配置无差，售价3198元。

为了配合X21屏幕指纹版手机发布，vivo在京东开启了超级品牌日活动，活动期间（明天）购买X21手机会赠送VR眼睛一个，并可全场享受6期免息活动，0、10、14、20、23点还有秒杀活动，可享5折优惠。

另外明天vivo的多款手机都会进行降价促销，优惠力度100-200不等，还会有自拍杆与蓝牙音箱等礼品相赠，一整天都是活动多多的节奏。

京东vivo超级品牌日活动地址：手机点此  |  PC点此

vivo X21屏幕指纹版购买地址：手机点此  |  PC点此

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关键词：vivo全面屏

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