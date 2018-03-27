109分再创新高！华为P20 Pro徕卡三摄登顶DxOMark排行榜

IT之家3月27日消息 今天晚上，华为在法国巴黎举办华为P20系列手机新品发布会，目前发布会正在进行中。在主角华为P20正式露面之前，余承东上台进行了演讲。

余承东还公布了P20 Pro的DxOMark的分数，总分109分，其中拍照114分，视频98分。

关于此次三款新机的详细爆料，IT之家已经在《猛料大剧透！华为P20系列手机发布前亮点汇总》一文中给大家进行了总结，另外IT之家将对此次发布会进行全程图文直播，可转到《华为P20系列手机发布会图文直播：AI三摄来袭》一文查看。