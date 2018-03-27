华为P20 Pro亮相：4000万像素、徕卡三摄

IT之家3月27日消息 今天晚上，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20和P20 Pro手机。

屏幕尺寸方面，华为P20 Pro采用了6.1英寸18:9显示屏，有着更宽广的视野，机身比例更显优雅利落，官方宣称单手亦能掌握。屏幕与金属机身无缝结合，浑然天成。

防水性能方面，华为P20 Pro支持IP67的防水级别。

拍照方面，DxOMark给出的综合评分高达109分，其中拍照114分，视频98分。华为P20 Pro相机硬件如下：

三倍光学变焦；

主摄像头：4000万像素，1/1.73“RGB传感器，采用Quad Bayer结构，f/1.8光圈镜头，等效焦距为27mm；

副摄像头：2000万像素，1/2.78“单色传感器，f/1.6光圈镜头，27mm等效焦距；

远摄相机：800万像素，1/4.4“RGB传感器，具有80mm等效焦距的f/2.4光圈镜头以及光学防抖；

光圈模式默认焦距：55mm

主摄像头支持PDAF对焦

华为P20 Pro支持4K视频拍摄，支持720p的960fps慢动作视频拍摄。芯片方面，华为P20 Pro搭载麒麟970处理器。

关于此次三款新机的详细爆料，IT之家已经在《猛料大剧透！华为P20系列手机发布前亮点汇总》一文中给大家进行了总结，另外IT之家将对此次发布会进行全程图文直播，可转到《华为P20系列手机发布会图文直播：AI三摄来袭》一文查看。