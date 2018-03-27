内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

华为P20 Pro亮相：4000万像素、徕卡三摄

2018-3-27 21:50:56来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月27日消息 今天晚上，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20和P20 Pro手机。

屏幕尺寸方面，华为P20 Pro采用了6.1英寸18:9显示屏，有着更宽广的视野，机身比例更显优雅利落，官方宣称单手亦能掌握。屏幕与金属机身无缝结合，浑然天成。

防水性能方面，华为P20 Pro支持IP67的防水级别。

拍照方面，DxOMark给出的综合评分高达109分，其中拍照114分，视频98分。华为P20 Pro相机硬件如下：

  • 三倍光学变焦；

  • 主摄像头：4000万像素，1/1.73“RGB传感器，采用Quad Bayer结构，f/1.8光圈镜头，等效焦距为27mm；

  • 副摄像头：2000万像素，1/2.78“单色传感器，f/1.6光圈镜头，27mm等效焦距；

  • 远摄相机：800万像素，1/4.4“RGB传感器，具有80mm等效焦距的f/2.4光圈镜头以及光学防抖；

  • 光圈模式默认焦距：55mm

  • 主摄像头支持PDAF对焦

华为P20 Pro支持4K视频拍摄，支持720p的960fps慢动作视频拍摄。芯片方面，华为P20 Pro搭载麒麟970处理器。

关于此次三款新机的详细爆料，IT之家已经在《猛料大剧透！华为P20系列手机发布前亮点汇总》一文中给大家进行了总结，另外IT之家将对此次发布会进行全程图文直播，可转到《华为P20系列手机发布会图文直播：AI三摄来袭》一文查看。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为P20 Pro

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10