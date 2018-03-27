13000元起：华为MateRS保时捷设计发布，最高512GB存储空间

IT之家3月27日消息 在发布了华为P20系列产品后，华为发布了MateRS保时捷设计，官方称这款产品由华为、徕卡与保时捷三方共同打造。

华为MateRS保时捷设计采用了与华为P20 Pro相同的三镜头方案，4000万像素彩色镜头、2000万像素黑白镜头和800万长焦像素镜头。3倍光学变焦，5倍三摄变焦，10倍数字变焦。感光器面积高达1/1.7英寸，1.55μm微米像素，主摄F1.8光圈。

华为MateRS保时捷是世界上第一款采用PCM微胶囊散热的智能手机，通过该技术可以让手机保证在安全的温度范围。

除了背面指纹识别外，华为MateRS保时捷设计还集成了背面指纹识别以及屏下指纹识别双识别方案，可以通过将手指悬停在显示屏上来唤醒屏幕，或者通过按屏幕将其解锁。背面传感器也可用于解锁手机，或用来访问“第二安全空间”。

华为Mate RS正面采用6英寸OLED 2K曲面屏幕，搭载麒麟970芯片，采用与P20 Pro相同的4,000mAh电池，支持华为SuperCharge技术，并是首款支持快速无线充电技术（最高10W）的华为手机。

通过华为双SLS（超线性系统）扬声器，可以实现杜比全景声Cinematic 3D音效。

华为保时捷设计Mate RS有黑色或红色可选，配置与价格方面，6+256GB存储空间欧洲售价1695欧元，约合人民币13189元，6+512GB版本售价2095欧元，约合人民币16302元。