649欧元！华为P20发布：异型全面屏+麒麟970，渐变紫美翻

IT之家3月27日消息 今晚21点，华为在法国巴黎举行新品发布会，发布会上发布了P20手机，该款手机搭载了麒麟970处理器，使用徕卡认证双摄，售价649欧元。

华为P20采用了5.8英寸显示屏，分辨率达到了2240x1080，并后置了莱卡双摄镜头，P20的DxOMark的分数，总分102分，其中拍照107分，视频94分。（目前排名第二）

华为P20 Pro相机性能如下：

双摄像头

主摄像头：12MP 1/2.3“RGB传感器，f/1.8 光圈镜头，27毫米等效焦距

次摄像头：20Mp 1/2.78“单色传感器，f/1.6光圈镜头，27mm等效焦距

光圈模式默认等效焦距：55mm

华为P20支持4K视频拍摄，支持720p的960fps慢动作视频拍摄。DxOMark给出以下点评：

华为P20并没有达到三摄镜头P20 Pro的高度，但其总分为102分，但比第三名的三星Galaxy S9 Plus高出很多。凭借107分的有史以来第二高的照片分数，P20的静态图像性能对整体效果非常出色。相机在各种条件下都能提供出色的细节和动态范围，并且散景模拟和变焦功能都能在高水平上执行。

硬件方面：

华为P20搭载了麒麟970处理器+4GB内存；配备3400mAh电池，支持Huawei SuperCharge快充；整机厚度为7.65mm；支持USB Type-C 3.1接口等。

配色方面华为P20系列拥有十分和谐的颜色设计。华为P20系列拥有四种颜色的选择，拥有宝石蓝、樱粉金、亮黑色，紫色4种颜色。



P20的售价为649欧元，约合人民币5050元，欧洲地区3月27日（今日）发售。

关于此次三款新机的详细爆料，IT之家已经在《猛料大剧透！华为P20系列手机发布前亮点汇总》一文中给大家进行了总结，另外IT之家将对此次发布会进行全程图文直播，可转到《华为P20系列手机发布会图文直播：AI三摄来袭》一文查看。

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