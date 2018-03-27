内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

649欧元！华为P20发布：异型全面屏+麒麟970，渐变紫美翻

2018-3-27 22:40:30来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月27日消息 今晚21点，华为在法国巴黎举行新品发布会，发布会上发布了P20手机，该款手机搭载了麒麟970处理器，使用徕卡认证双摄，售价649欧元。

华为P20采用了5.8英寸显示屏，分辨率达到了2240x1080，并后置了莱卡双摄镜头，P20的DxOMark的分数，总分102分，其中拍照107分，视频94分。（目前排名第二）

华为P20 Pro相机性能如下：

  • 双摄像头

  • 主摄像头：12MP 1/2.3“RGB传感器，f/1.8 光圈镜头，27毫米等效焦距

  • 次摄像头：20Mp 1/2.78“单色传感器，f/1.6光圈镜头，27mm等效焦距

  • 光圈模式默认等效焦距：55mm

华为P20支持4K视频拍摄，支持720p的960fps慢动作视频拍摄。DxOMark给出以下点评：

华为P20并没有达到三摄镜头P20 Pro的高度，但其总分为102分，但比第三名的三星Galaxy S9 Plus高出很多。凭借107分的有史以来第二高的照片分数，P20的静态图像性能对整体效果非常出色。相机在各种条件下都能提供出色的细节和动态范围，并且散景模拟和变焦功能都能在高水平上执行。

硬件方面：

华为P20搭载了麒麟970处理器+4GB内存；配备3400mAh电池，支持Huawei SuperCharge快充；整机厚度为7.65mm；支持USB Type-C 3.1接口等。

配色方面华为P20系列拥有十分和谐的颜色设计。华为P20系列拥有四种颜色的选择，拥有宝石蓝、樱粉金、亮黑色，紫色4种颜色。

P20的售价为649欧元，约合人民币5050元，欧洲地区3月27日（今日）发售。

关于此次三款新机的详细爆料，IT之家已经在《猛料大剧透！华为P20系列手机发布前亮点汇总》一文中给大家进行了总结，另外IT之家将对此次发布会进行全程图文直播，可转到《华为P20系列手机发布会图文直播：AI三摄来袭》一文查看。

相关阅读：

Hi，徕卡三摄！华为P20系列4月12日上海见

Hi，Mate RS！华为双指纹设计手机4月12日上海见

899欧元！华为P20 Pro正式发布：徕卡三摄，拍照冠军

649欧元！华为P20发布：异型全面屏+麒麟970，渐变紫美翻

13000元起：华为MateRS保时捷设计发布，最高512GB存储空间

华为首款屏下指纹识别手机Mate RS：前后双指纹！

华为手环2 Pro发布：支持5ATM防水、华为TrySleep和TruSeen技术

华为EMUI 8.1宣布：基于安卓8.1，深度集成谷歌助手

华为P20 Pro亮相：4000万像素、徕卡三摄

109分再创新高！华为P20 Pro徕卡三摄登顶DxOMark排行榜

华为P20亮相：5.8英寸刘海屏，后置徕卡双摄镜头

102分！华为P20 DxOMark分数公布，业界第一（已被取代）

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为P20

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10