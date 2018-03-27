899欧元！华为P20 Pro正式发布：徕卡三摄，拍照冠军

IT之家3月27日消息 今天晚上，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20、P20 Pro手机和前后双指纹设计手机MateRS。

屏幕尺寸方面，华为P20 Pro采用了6.1英寸18:9显示屏，有着更宽广的视野，机身比例更显优雅利落，官方宣称单手亦能掌握。屏幕与金属机身无缝结合，浑然天成。

防水性能方面，华为P20 Pro支持IP67的防水级别。

拍照方面，DxOMark给出的综合评分高达109分，其中拍照114分，视频98分。华为P20 Pro相机硬件如下：

三倍光学变焦，五倍三摄变焦，十倍数字变焦；

主摄像头：4000万像素，1/1.73“RGB传感器，采用Quad Bayer结构，f/1.8光圈镜头，等效焦距为27mm；

副摄像头：2000万像素，1/2.78“单色传感器，f/1.6光圈镜头，27mm等效焦距；

远摄相机：800万像素，1/4.4“RGB传感器，具有80mm等效焦距的f/2.4光圈镜头以及光学防抖；

光圈模式默认焦距：55mm

主摄像头支持PDAF对焦

华为P20 Pro支持4K视频拍摄，支持720p的960fps慢动作视频拍摄。芯片方面，华为P20 Pro搭载麒麟970处理器。此外，华为P20 Pro支持AI场景识别，支持宠物、人像、风景、美食…多达19种场景自动优化。

另外，随着新机一同到来的还有Master AI智拍系统。

其他配置方面，华为P20 Pro搭载麒麟970处理器，独立NPU，比之前处理器顺滑度增强50%，性能增强60%,智能节电，超级快速充电，30分钟冲到58%，TUV安全快速充电认证。电池容量为4000mAh。搭配6GB内存+128GB存储。

华为P20 Pro搭载HiAI生态系统，与谷歌、微软、亚马逊合作，在渲染Prisma处理时，华为P20是3.2秒，iPhone X时间是9.6秒，华为与谷歌抢先搭载Android 8.1和NNAPI的Google Assistant，在大风环境下还能实现AI噪声祛除。

售价方面，华为P20 Pro定位价899欧元，将于4月6日正式开卖。

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