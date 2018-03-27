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Hi，Mate RS！华为双指纹设计手机4月12日上海见

2018-3-27 22:52:54来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月27日消息 今天晚上，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20和P20 Pro手机。除了P系列两款机型之外，华为还发布了全新的MateRS，支持双指纹识别，前面指纹识别采用屏下指纹识别方案。

对于这款华为旗下首款屏下指纹识别手机，真的是来得一点征兆都没有，说来就来，really surprised！

关于华为这款双指纹识别设计手机国行版本，华为宣布，将于4月12日在上海正式发布！届时没能去到巴黎的消费者将能够和这款双指纹识别手机进行亲密接触。

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关键词：华为Mate RS屏下指纹

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