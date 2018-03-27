Hi，徕卡三摄！华为P20系列4月12日上海见

IT之家3月27日消息 今天晚上，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20和P20 Pro手机。除了P系列两款机型之外，华为还发布了全新的MateRS，支持双指纹识别，前面指纹识别采用屏下指纹识别方案。

在华为P20系列机型发布之后，DxOMark评分排行榜前二立马被占领，华为P20 Pro以109分登顶排行榜，P20则以102分排名第二。同时，这也是首两款评分超100分的手机。

现在，华为已经宣布，将于4月12日在上海正式发布P20系列机型！届时没能去到巴黎的消费者将能够前往上海体验两款拍照机皇。

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