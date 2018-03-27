国产手机双子星：小米MIX 2S/华为P20家族你选哪个？

3月27日对于手机界来说异常热闹，在这一天，国产手机品牌的领先者小米和华为都发布了自家最新的旗舰手机：小米MIX 2S和华为P20系列。这些手机各具特色，代表目前国产手机的第一阵营。随着两款旗舰手机的发布，网上关于这两款手机的争论也是此起彼伏，那么IT之家的朋友们更加喜欢哪一款手机呢？

小米MIX 2S

先来看小米MIX 2S，小米MIX 2S相比小米MIX 2主要新增了无线充电与后置双摄技术，相机在素质提升的同时还支持AI技术，可为不同的拍摄场景带来不同的优化。

性能方面，小米MIX 2S搭载了骁龙845处理器，主频最高2.8GHz，功耗相较前代降低了30%，储存方案是8GB RAM+256GB存储。

外观上，小米MIX 2S同小米MIX 2相差不大，同样采用了全面屏设计，陶瓷机身，前置摄像头依然放在右下角。但雷军称新机边框进一步变窄。需要注意的是，黑色版摄像头边框采用18K金镶嵌，白色版没有。

拍照方面，小米MIX 2S后置双摄采用了1200像素广角+ 1200像素长焦的组合，支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖，主摄用的是索尼IMX 363传感器，拥有1.4μm大像素，支持Dual PD全像素双核对焦，号称暗光下对焦又快又准。

DxOMark给小米MIX 2S的综合评分为97分，其中拍照101分，视频88分。

售价方面，小米MIX 2S 6+64版售3299元，6+128版售3599元，8+256尊享版售3999元（支持全球频段、赠无线充电器），将于4月3日米粉节全网开售。

紧接着我们一起看一下双子星的另一颗星：华为P20系列手机。华为在今天正式公布了P20和P20 Pro以及Mate RS三款手机。这两款手机均使用海思麒麟970处理器。

华为P20

华为P20使用了5.8英寸刘海屏，并后置了徕卡双摄镜头。使用了3400mAh电池，其防护级别仅为IP53。华为P20带来全新的AI镜头，1.55微米，光圈分别是f/1.6，f/1.8，更大的像素和光圈，进光量更多。在暗光下更生动。



DxOMark给华为P20的综合评分为102分，其中拍照107分，视频94分。

P20的售价为649欧元，约合人民币5050元，欧洲地区3月27日（今日）发售。

华为P20 Pro

华为P20 Pro采用了6.1英寸18:9显示屏，有着更宽广的视野，机身比例更显优雅利落，官方宣称单手亦能掌握。屏幕与金属机身无缝结合，浑然天成。

拍照方面，华为P20 Pro采用4000万像素，1/1.73“RGB传感器，采用Quad Bayer结构，f/1.8光圈镜头。华为P20 Pro的副摄像头为2000万像素，1/2.78“单色传感器。

DxOMark给华为P20 Pro的综合评分高达109分，其中拍照114分，视频98分。

售价方面，华为P20 Pro定位价899欧元，将于4月6日正式开卖。

华为Mate RS

华为最后压轴的是Mate RS，华为MateRS保时捷设计采用了与华为P20 Pro相同的三镜头方案，4000万像素彩色镜头、2000万像素黑白镜头和800万长焦像素镜头。3倍光学变焦，5倍三摄变焦，10倍数字变焦。感光器面积高达1/1.7英寸，1.55μm微米像素，主摄F1.8光圈。

除了背面指纹识别外，华为MateRS保时捷设计还集成了背面指纹识别以及屏下指纹识别双识别方案，可以通过将手指悬停在显示屏上来唤醒屏幕，或者通过按屏幕将其解锁。背面传感器也可用于解锁手机，或用来访问“第二安全空间”。

华为Mate RS正面采用6英寸OLED 2K曲面屏幕，搭载麒麟970芯片，采用与P20 Pro相同的4,000mAh电池，支持华为SuperCharge技术，并是首款支持快速无线充电技术（最高10W）的华为手机。

华为保时捷设计Mate RS有黑色或红色可选，配置与价格方面，6+256GB存储空间欧洲售价1695欧元，约合人民币13189元，6+512GB版本售价2095欧元，约合人民币16302元。

不知道大家更加喜欢双子星的那一颗行星？当然无论如何，小米MIX 2S和华为P20/P20 Pro的面世极大地提升了国产手机的品质，尤其是拍摄能力能够和国际大厂一较高下。它们都是国产手机的骄傲。

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