华为P20 Pro，诺基亚Lumia 1020的完美继任者

当余承东在巴黎的发布会上宣布华为P20手机的DxOMark综合分达到102分，其中拍照107分，视频94分的时候，IT之家值班的同事们都在大声惊呼：“不会吧，没看错吧，这么高！”小编揉了揉眼睛，发现华为P20的DxOMark分数的的确确印刻在PPT上，我才确定自己并没有看错。于是我立马写了篇快讯，称华为P20战胜三星Galaxy S9、苹果iPhone X、小米MIX 2S等众多强手，稳稳地占据第一的宝座，并且认为华为P20的第一宝座将会稳稳地坐上一段时间。

没想到现实狠狠地打了我一脸，在DxOMark的网站上立马更新了华为P20以及华为P20 Pro的分数，其中P20 Pro的综合分为109分，拍摄114分，视频98分，无情地将坐稳拍照之王不到10分钟的P20赶了下来，自己坐稳了拍摄之王的宝座。从分数上看，领先接下来的手机太多太多，这下我应该可以确认华为P20 Pro当之无愧地成为目前拍照性能最为出色的手机。

4000万像素主摄像头，1/1.73的RGB传感器，后置2000万像素，1/2.78的单色传感器，800万像素的远摄相机，1/4.4 RGB传感器，这些梦幻般的摄影硬件不约而同地集成在了华为P20 Pro之中，可以说华为已经不计成本地在摄像上堆着各种各样的料。

和奢华的硬件相匹配的是，三倍光学变焦，五倍三摄变焦，十倍数字变焦这些原本智能手机难以企及的参数在华为P20 Pro上纷纷实现，DxOMark则表示华为P20 Pro在摄像头方面的技术是他们迄今为止见过的最具创新性的手机。而华为P20 Pro也通过三摄像头改变了手机摄影界的游戏规则。当华为P20 Pro谍照曝光的时候，用户们纷纷表示难以接受三摄像头的设计。

对于目前的科技来说，显然堆叠三摄像头增加拍照性能是最好的选择之一，当然如何让三摄像头分工合作将会是华为工程师们所需要面临的挑战，好在通过麒麟970以及相对应的AI处理器，华为P20 Pro交出了一份极其满意的答案，如今国产手机厂商经过层层恶斗，终于站到了手机摄影之巅。

上一次让我们感到惊艳的手机则是诺基亚Lumia 1020，其搭载的4100万像素以及巨大的CMOS让这款手机一时半会没有对手可寻，有好事者甚至将其和顶尖数码相机甚至单反相机相PK，尽管战况惨烈，但是我们还是看到了Lumia 1020那强大的解析力以及出色的拍照性能。

然而当时性能孱弱的高通S4处理器，处于襁褓之中的WP系统终究让Lumia 1020无法发挥自己应有的实力，这款手机在随后的一段时间内仅仅成为摄影爱好者手中的拥趸而难以与普通用户接地气。随后的几年内我们看到了拍照领域三星与苹果之间的两强争霸，至于其他手机厂商则跟在背后默默地吃着尾气，看着这两家手机厂商神仙打架。

而现在，处理器的性能已经达到了新的高度，科技的不断发展让以往难以企及的功能都集成在了小小的手机之中，此时的手机厂商尤其是国内手机厂商开始在摄像领域发力，其中华为凭借着麒麟970处理器以及寒武纪NPU在拍照领域快速迈进，自家上一代的旗舰手机Mate 10能够在DxOMark与三星Galaxy Note 8和苹果iPhone X拼的你死我活，不分高下。

而现在华为又凭借着P20和P20 Pro牢牢地坐稳了拍照之王的宝座，即使是三星和苹果这样的手机巨头也不得不在拍照领域俯首称臣，这就是创新的力量，华为在今天的发布会上表示2017年的研发投入达到104亿欧元，相信这些研发都真真实实地进入到了华为的产品之中，只有不计成本的投入才能打造出像P20这样出色的拍照手机。

作为国产手机以及国产品牌的骄傲，华为P20凭借着惊人的拍照能力接过了老迈的Lumia 1020所传递的接力棒，名副其实地成为这款拍照巨兽的继承者。同时强大的AI处理器，不计其数的安卓APP也让华为P20拥有Lumia 1020所不曾拥有的无尽的相机玩法。作为手机摄影界新的王者，华为P20无疑是青出于蓝而胜于蓝的最好典范。

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