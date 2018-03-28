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小米华为“好摄赋”：增之一分何怡，减之一分何忌

2018-3-28 1:46:10来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

今小米华为同出旗舰，MIX 2S及P20/Pro示于大众，皆称以体貌闲丽，美乎其质，强乎其芯，又性好摄，善与DxOMark同出入。

是时，MIX 2S出于日昳，P20/Pro出于人定。先，米曰，吾之好摄有说，DxOMark百而有一，是为国之明珠，寰球上佳。后，华曰，吾之好摄有说，DxOMark 百而有二，双摄如此，三摄更甚。IT之家，满坐小编无不伸颈，侧目，默叹，可谓增之两分则废，少之一分则泣。网友嗟叹，呜呼小米，明珠不过半日耳。

未几，明神定睛细究之，乃曰：此“一分”为谬哉！MIX 2S实九十有七，P20百而有二，三摄者百而有九，米之百而有一为细则，非此类。噫！甚矣，吾之昏尔，故转念间竟以“一分”论其长短。往者天下之佳莫若三星，三星之外莫若谷歌、苹果。吾中华之品牌登墙窥之数年，未曾之替也。今有米媲迹苹果，华力挫三星，众孰察之，谁为好摄者矣。是为增之一分何怡，减之一分何忌，一分之分，何异之有？

吾曾周览手机，亲历善摄者，测此评彼，未尝有今日之快意。诗曰：“寐春风兮发鲜荣”，研发之潮惠音声，国产芳华，前有vivo，后有华米，精神凭依，其妙其姝。

现在IT之家小编可以用熟悉的语言说一句，厉害了，吾之国！

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