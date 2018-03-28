AT&T版三星Note8安卓8.0更新推送

IT之家3月28日消息 几天前，三星表示，美国地区所有Galaxy Note8设备（无锁和运营商版本）都将在2-3周内更新至Android 8.0 Oreo。今天，AT&T版本的三星Note8已经可以获得Android 8.0系统升级。
此次OTA系统更新包体积超过了1.4GB，包括Samsung Experience 9.0用户界面和谷歌最新的安全补丁（3月份）等。
既然AT&T版本的三星Note8已经获得了Android 8.0系统更新，相信其他版本也都将陆续展开OTA推送。
IT之家3月28日消息 几天前，三星表示，美国地区所有Galaxy Note8设备（无锁和运营商版本）都将在2-3周内更新至Android 8.0 Oreo。今天，AT&T版本的三星Note8已经可以获得Android 8.0系统升级。
此次OTA系统更新包体积超过了1.4GB，包括Samsung Experience 9.0用户界面和谷歌最新的安全补丁（3月份）等。
既然AT&T版本的三星Note8已经获得了Android 8.0系统更新，相信其他版本也都将陆续展开OTA推送。
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