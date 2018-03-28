华为小米竞速，三星苹果侧目

昨天，非常罕见的两家国产手机厂商与苹果新品撞上了。按照以前的惯例，害怕被苹果抢尽风头，国产手机厂商甚至三星都会避开苹果新品发布的日期，提前或推后发布新品。3月27日，小米、华为先后在苹果春季发布会前发布了重磅新品，消息铺天盖地。相比之下，一直以来即使有时差仍然熬夜围观的苹果发布会声音弱了很多。

而且，小米发布会上，雷军将MIX2S时不时“完虐”了iPhone X；华为发布会上，余承东将P20 Pro“吊打”了三星S9+和iPhone X。更重要的是小米与华为均将拍照作为卖点进行了重点介绍，引用了专业相机设备测试平台DxOMark的评测数据：一个“中国明珠”，一个“有史以来最好的手机相机”。

小米“完虐”iPhone X 华为PK三星？

最先进行的小米新品发布会，雷军虽然强调与iPhone X对比，不要用吊打、秒杀、碾压等词，但他自己却用了与之相近的“完虐”一词，从拍照到AI图像识别到智能语音都与iPhone X进行了对比。

相比上一代，小米MIX2S最大的特色就是升级了双摄，雷军反复提到了“变焦双摄”：采用了索尼新一代旗舰传感器IMX363，像素大小1.4μm支持源自单反的Dual Pixel双核对焦技术，新增硬件多帧降噪单元，在弱光环境下也可拍出纯净画质的照片。

除了硬件上的升级，雷军表示AI技术的应用也极大提升了拍照体验。小米MIX 2S的相机可进行25种标签，206个精细化场景智能识别，提供专业级后期调校。

在此基础上，雷军特意引用了专业相机设备测试平台DxOMark的评测数据。在评测中，DxOMark认为小米MIX 2S是“中国明珠”，相机部分得分101分，与iPhone X并驾齐驱。此PPT一经播出，引起了台下观众的欢呼，并且刷爆了朋友圈。虽然雷军并没有提MIX2S综合得分97分，在其之前还有三星S9+、谷歌的Pixel2，与之综合得分相同的iPhone X、华为Mate10 Pro；而且三星S9+的单向拍照功能得分为104分，当时排名第一。

但紧接着5个小时之后，华为P20系列发布会，DxOMark评测成绩再次刷屏。华为P20 Pro综合得分109分，其拍照得分114分，刷新了榜单，排名第一；华为P20以总分102分排名第二。网友笑称，小米国产最强拍照的称号才半天就被抢走了。

华为P20系列同样主打拍照功能，在别人双摄的基础上，推出了三摄像头。华为P20 Pro搭载了徕卡三镜头：一枚4000万像素彩色镜头、一枚2000万像素黑白镜头和一枚800万像素长焦镜头，IS0 102400感光度，降低噪点无惧暗光拍摄；2400万像素前置摄像头；同样加速了AI算法，实现智能拍照。

余承东则将华为P20 Pro的拍照功能与iPhone X、S9+进行了对比，碾压了苹果、三星。

▲华为P20 Pro与iPhone X拍照对比图

▲华为P20Pro与三星S9+拍照对比图

提醒：核心技术仍受制于人

“虽然如此，但要提醒的是摄像头、屏幕这样的核心技术仍然受制于人。”第三方分析师提醒道。

近两年国产手机厂商纷纷崛起。来自IDC的报告显示，2017年全球排名前五的手机品牌报告，中国厂商就占据了三个位置。华为以1.531亿的出货量占据了10.4%的市场份额。而OPPO则出货量在1.118亿台，市场占有率7.6%。其中小米获得了第五名，出货量在0.924亿台，市场份额6.3%。

虽然在量上取胜，但在智能手机的处理器、摄像头、屏幕等核心元器件方面，国产手机厂商仍在受制于人，被国外把持。比如目前大部分智能手机摄像头的传感器来自索尼，国产手机厂商基本上是“别人有什么我就用什么”，很难实现领先。

在国产手机高喊“碾压”、“吊打”苹果、三星的时候，更应该思考核心技术的突破才是关键。