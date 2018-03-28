内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

堪称地表最强拍照摄像：华为P20 Pro样张欣赏（12P）

2018-3-28 7:45:57来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月28日消息 昨天晚上，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20、P20 Pro手机和前后双指纹设计手机MateRS（详情）。华为P20 Pro搭载麒麟970处理器，独立NPU，比之前处理器顺滑度增强50%，性能增强60%,智能节电，超级快速充电，30分钟冲到58%，TUV安全快速充电认证。电池容量为4000mAh。

华为P20 Pro支持4K视频拍摄，支持720p的960fps慢动作视频拍摄。芯片方面，华为P20 Pro搭载麒麟970处理器。此外，华为P20 Pro支持AI场景识别，支持宠物、人像、风景、美食…多达19种场景自动优化。

4000万像素主摄像头，1/1.73的RGB传感器，后置2000万像素，1/2.78的单色传感器，800万像素的远摄相机，1/4.4 RGB传感器，这些梦幻般的摄影硬件不约而同地集成在了华为P20 Pro之中，可以说华为已经不计成本地在摄像上堆着各种各样的料。和奢华的硬件相匹配的是，三倍光学变焦，五倍三摄变焦，十倍数字变焦这些原本智能手机难以企及的参数在华为P20 Pro上纷纷实现，DxOMark则表示华为P20 Pro在摄像头方面的技术是他们迄今为止见过的最具创新性的手机。

DxOMark网站已经更新华为P20 Pro的分数，其中P20 Pro的综合分为109分，拍摄114分，视频98分，无情地将坐稳拍照之王不到10分钟的P20赶了下来，自己坐稳了拍摄之王的宝座。你可以不认可DxOMark的排名，但是不容忽视的是，华为在P20 Pro摄像头上，“堆料”已经达到了顶峰。

下面，一起来欣赏一下堪称“地表最强拍照手机”P20 Pro的拍照样张吧！

相关阅读：

Hi，徕卡三摄！华为P20系列4月12日上海见

Hi，Mate RS！华为双指纹设计手机4月12日上海见

899欧元！华为P20 Pro正式发布：徕卡三摄，拍照冠军

649欧元！华为P20发布：异型全面屏+麒麟970，渐变紫美翻

13000元起：华为MateRS保时捷设计发布，最高512GB存储空间

华为首款屏下指纹识别手机Mate RS：前后双指纹！

华为手环2 Pro发布：支持5ATM防水、华为TrySleep和TruSeen技术

华为EMUI 8.1宣布：基于安卓8.1，深度集成谷歌助手

华为P20 Pro亮相：4000万像素、徕卡三摄

109分再创新高！华为P20 Pro徕卡三摄登顶DxOMark排行榜

华为P20亮相：5.8英寸刘海屏，后置徕卡双摄镜头

102分！华为P20 DxOMark分数公布，业界第一（已被取代）

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为华为P20

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10