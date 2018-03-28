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华为Y7 Prime 2018发布：18:9屏，后置双摄

2018-3-28 7:49:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月28日消息 华为昨晚除了推出三款高端旗舰智能手机——P20，P20 Pro和Mate RS之外，还考虑了那些买不起这些高端旗舰设备的用户，该公司推出了更加入门的Y7 Prime 2018。

华为Y7 Prime 2018是一款经济实惠的机型，该机配备了时下流行的18：9屏（尺寸为5.99英寸），分辨率为1,440x720，值得一提的是该机屏幕没有“刘海”。

Y7 Prime 2018还具有双后置摄像头设置，分别是1300万像素主传感器和200万像素辅助传感器，后者仅用于捕获深度信息并创建背景虚化效果，该机前置800万像素自拍摄像头。

性能方面，该机采用高通骁龙430 SoC，配备1.4 GHz八核Cortex-A53 CPU。Y7 Prime 2018拥有3GB的RAM和32GB的可扩展存储，配有一个三卡插槽，可以同时使用两个SIM卡和一个microSD卡。

华为Y7 Prime 2018运行基于Android 8.0 Oreo的EMUI 8.0系统，内置3000毫安时电池，机身尺寸为158.3 x 76.7 x 7.8毫米，重量为155克。将提供黑色，蓝色和金色，目前其售价和上市时间还未公布。

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