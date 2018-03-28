华为Y7 Prime 2018发布：18:9屏，后置双摄

IT之家3月28日消息 华为昨晚除了推出三款高端旗舰智能手机——P20，P20 Pro和Mate RS之外，还考虑了那些买不起这些高端旗舰设备的用户，该公司推出了更加入门的Y7 Prime 2018。
华为Y7 Prime 2018是一款经济实惠的机型，该机配备了时下流行的18：9屏（尺寸为5.99英寸），分辨率为1,440x720，值得一提的是该机屏幕没有“刘海”。
Y7 Prime 2018还具有双后置摄像头设置，分别是1300万像素主传感器和200万像素辅助传感器，后者仅用于捕获深度信息并创建背景虚化效果，该机前置800万像素自拍摄像头。
性能方面，该机采用高通骁龙430 SoC，配备1.4 GHz八核Cortex-A53 CPU。Y7 Prime 2018拥有3GB的RAM和32GB的可扩展存储，配有一个三卡插槽，可以同时使用两个SIM卡和一个microSD卡。
华为Y7 Prime 2018运行基于Android 8.0 Oreo的EMUI 8.0系统，内置3000毫安时电池，机身尺寸为158.3 x 76.7 x 7.8毫米，重量为155克。将提供黑色，蓝色和金色，目前其售价和上市时间还未公布。
推荐阅读：
《Hi，Mate RS！华为双指纹设计手机4月12日上海见》
《899欧元！华为P20 Pro正式发布：徕卡三摄，拍照冠军》
《649欧元！华为P20发布：异型全面屏+麒麟970，渐变紫美翻》
《13000元起：华为MateRS保时捷设计发布，最高512GB存储空间》
《华为手环2 Pro发布：支持5ATM防水、华为TrySleep和TruSeen技术》
《华为EMUI 8.1宣布：基于安卓8.1，深度集成谷歌助手》
《109分再创新高！华为P20 Pro徕卡三摄登顶DxOMark排行榜》
《102分！华为P20 DxOMark分数公布，业界第一（已被取代）》