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1.6万元毒物！华为Mate RS保时捷设计版上手图赏

2018-3-28 10:39:06来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月28日消息 除了P20系列之外，昨晚华为再次带来了一款保时捷设计版手机——Mate RS保时捷设计，这也是首款采用512GB存储空间的手机，最高售价达1.6万元。

华为Mate RS保时捷设计采用6英寸OLED 2K曲面屏幕，搭载麒麟970芯片，采用与P20 Pro相同的4,000mAh电池，支持华为SuperCharge技术。

华为MateRS保时捷设计采用了与华为P20 Pro相同的三镜头方案，4000万像素彩色镜头、2000万像素黑白镜头和800万长焦像素镜头。3倍光学变焦，5倍三摄变焦，10倍数字变焦。感光器面积高达1/1.7英寸，1.55μm微米像素，主摄F1.8光圈。

华为MateRS保时捷设计也是世界上第一款采用PCM微胶囊散热的智能手机，通过该技术可以让手机保证在安全的温度范围。

Mate RS华为保时捷设计有黑色或红色可选，配置与价格方面，6+256GB存储空间欧洲售价1695欧元，约合人民币13189元，6+512GB版本售价2095欧元，约合人民币16302元。

下面是华为MateRS保时捷设计的上手图赏（图自凤凰科技）：

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关键词：Mate RS保时捷设计华为

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