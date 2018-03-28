华为P20/P20 Pro系列国行版预售开启：订金999元

IT之家3月28日消息 北京时间昨天晚间，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20和P20 Pro手机。同时，华为方面宣布，将于4月12日在上海正式发布P20系列机型。虽然目前该机未登录国内市场，但相关官方预购界面已开启，每个账号限预订2台。

具体流程为，3月28日（今日）上午10:08开始接受定金预付，4月12日中午12:00截止；18:08首发开售；4月12日18:08-4月14日支付尾款。用户提交订单后选择支付方式完成支付，最长付款时效为24小时，逾期订单自动取消。

在这次预售活动中，老用户可额外获得100元华为配件劵及100花币。

预售包括亮黑色、宝石蓝、樱粉金、香槟金四种配色(后两种结构色渐变)，都有6GB+64GB、6GB+128GB两种组合(国际版P20 4GB内存起)，需交999元订金，可享受优先发货。

值得注意的是，本次999元订金预售数量是有限的，售完为止。

京东商城：

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