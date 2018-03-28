3598元！vivo X21屏幕指纹手机正式开售：标配屏下指纹、内置Jovi

IT之家3月28日消息 3月新机不断，不少手机厂商都推出了自家上半年的重磅产品，可谓热闹非凡。本月19日，vivo发布的屏下指纹手机vivo X21也是其中的明星产品。

其标准版于24日已经全面开售，而更具科技感、颜值更高的vivo X21屏幕指纹版也于今天全面开售，售价为3598元。购买vivo X21屏幕指纹版的用户可获赠首发豪礼，比如VR眼镜、小V蓝牙音箱和半年延保等。

相比于标准版的后置指纹识别，vivo X21屏幕指纹版具有更一体性的外观造型，配合上采用镀膜+丝印色彩处理工艺的3D玻璃机身，整机看上去更加精美。

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而屏幕指纹具有更强的便捷使用性，并且更符合我们日常使用习惯。当拿起手机时，屏幕指纹的识别区域会自动亮起，只需将手指轻放在屏幕上的指纹解锁模块中就能实现解锁，无需操作电源键，带来更加舒适的解锁体验。另外，在此之前，vivo X20Plus屏幕指纹版就已经支持支付宝和微信的指纹支付功能，所以在X21屏幕指纹版上就不用担心这问题了。

vivo X21屏幕指纹版同样搭载6.28英寸19:9比例的FHD+全面屏，屏占比达90.3%，配置方面，vivo X21手机搭载高通骁龙660 AIE处理器，标配6G运存+128G内存。同时还引入了屏下指纹技术与Jovi AI助手，会不断的学习你的习惯、作息，活动范围，做你的贴心私人助理。

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