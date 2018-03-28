华为P20 Pro新机上手体验：用AI重新定义夜拍

北京时间2018年3月27日，HUAWEI在巴黎举办了一场发布会，会上正式带来了HUAWEI P系列新机P20、P20 Pro以及保时捷版Mate RS，作为HUAWEI的开年旗舰，几款产品在发布前已经有了不低的关注度，从命名方式上，我们也能够看出这代产品算得上是大版本更新，势必带来大改变，为了能够让大家更好的了解到产品的表现，小编就在第一时间为大家带来新品的上手试玩。

配“刘海屏”手感极佳颜色玩出新花样

外观方面，P20与P20 Pro延续了P系列产品以往的设计风格，边角依旧圆润，正面来看，可以看到产品保留了指纹识别的实体Home键，这一按键被设置在了机身屏幕的正下方的一小块区域内，没有像大部分产品一样将指纹后置还是非常值得称赞的，相信P系列的老用户在更换新机后会很好上手。

配色方面，本次P20与P20 Pro在颜色的设置上下了不小的功夫，HUAWEI P20系列主打极光色、樱粉金、宝石蓝、亮黑色等多种配色。其中新推出的极光色采用了创新的渐变配色方案，据官方说明，这是通过先进的纳米真空光学镀膜技术，在机身背面创造出迷人的渐变色“极光带”。极光色由深至浅层层晕开，看起来的确非常有美感。

HUAWEI P20系列采用新一代HUAWEI FullView Display屏幕技术，超高屏占比及极窄边框，能够为用户带来不错的沉浸式感官体验。同时，手机采用双面玻璃机身设计，玻璃弧度曲线设计符合人体工程学，屏幕与机身契合处几乎无缝，实际上手来看，握持时能够带来非常不错的手感，摸起来也很细腻。

屏幕方面，HUAWEI P20系列采用了OLED显示屏，P20采用了5.8英寸的刘海屏，P20 Pro则采用了6.1英寸的刘海屏，两款产品都支持2240×1080分辨率和18.7:9的比例，105%的色域显示让屏幕的色彩更丰富，最高支持770nit也让手机在强光下也足以保证可视度。

背部来看，本次两款新机的机身背部排布变化比较大，P20的HUAWEI标志放到了机背的左下方。背部的双摄结构改用了纵向排列模式，双摄结构中包含了激光对焦模块，而双色温LED闪光灯则放置双摄结构的下方，LEICA的标识告诉大家，两款手机均采用了徕卡授权的镜头。而P20 Pro的背部排布方式与P20大体相当，不同的是，P20 Pro多加入了一枚长焦头，水平设置在了双摄下方。

侧面来看，两款产品的按键接口布局一致，左侧的上方采用了与或卡槽的设计，右侧设置了音量按键及电源键，值得一提的是，产品的电源键加入了一个小的设计，HUAWEI用红色的线条对电源键与音量键加以区分，用户可以很清楚的看到电源键的位置。

机身的顶部没有太多开孔，除了红外接收器与降噪MIC，没有设置任何其他按键，而机身底部采用了双扬声器的布局，中间则是采用了Type-C的数据传输与电源接口，有些遗憾的是，两款产品均取消了3.5mm耳机接口，看来用户只能通过蓝牙耳机或Type-C耳机转接头来欣赏音乐了。

延续麒麟970 AI性能优化升级

配置方面，HUAWEI P20系列的两款新机都搭载了麒麟970处理器和预装EMUI 8.1系统，其中P20为4GB运行内存起步，P20 Pro则是6GB运行内存起步，电池容量上，P20采用了3400mAh容量的电池，P20 Pro则采用了4000mAh容量的电池，P20全系均支持超级快充技术。

得益于麒麟970的NPU加持，本次HUAWEI P20系列的两款新机在AI方面的表现更进一步，HUAWEI P20系列新机不是简单堆砌硬件打造出的“性能怪兽”，而是追求智慧优化，尤其在拍照方面，两款新品都能够带来不错的体验。

华为AI芯片麒麟970提升了手机在图像识别、智能拍照方面的能力，赋予HUAWEI P20系列最新AI能力，Master AI将专业的摄影技巧带入手机中，可以针对不同场景自动选择摄影模式和参数设置，并学习用户拍照习惯，让成像效果更专业。

同时，产品还具备HUAWEI AI防抖，经过优化，两款新品手持防抖时间可长达4秒，用户在夜拍时无需使用三脚架，官方表示，无论顺光、逆光，用户都能拍出最佳的效果。值得一提的是，新机还可为用户提供AI摄影指导，专业指导摄影构图技巧，让新手也能得到行家级别的专业摄影效果。

拍照实力进化超级夜景表现惊艳

拍照方面，HUAWEI P20 Pro首次搭载了徕卡三镜头。一枚4000万像素彩色镜头、一枚2000万像素黑白镜头和一枚800万像素长焦镜头，f/1.8+ f/1.6+ f/2.4光圈，拥有领先的IS0 102400感光度，噪点控制优异。

全新徕卡VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6-2.4/27-80 ASPH光学变焦镜头系统，配合华为三摄变焦技术，最高可支持5倍混合变焦，可以更清晰呈现远方美景的细节。HUAWEI P20则配备了1.55um大像素尺寸1200万彩色镜头+2000万像素黑白镜头的新一代徕卡双镜头，拥有f/1.8+ f/1.6大光圈，极大的提升了夜晚相机的感光度，使得夜拍的色彩精准，细节清晰。

值得一提的是，P20系列手机支持3倍光学变焦，5倍无痕拍摄，最高可支持10倍数码变焦，从实际的体验来看，采用5倍无痕变焦，呈现的样张的确不会丢失太多细节，AI会尽量让画面保持稳定，以便于用户手持拍摄。

5倍无痕拍摄效果

其他功能上，HUAWEI P20及HUAWEI P20 Pro均支持960fps慢动作视频拍摄，比240 Fps高出4倍，能够捕捉到人眼未能得见的场景；在息屏状态下，按两下音量键，可以实现0.3秒快速抓拍，新品还具备4D预测追焦和零延时快门能力，自动跟踪对焦主体，迅速完成抓拍，能够更快、更准确的持续捕捉移动物体。

从实际体验来看，两款新品有着出色的对焦速度，同时在拍照方面，也的确有一个十分不错的表现，对焦快速且精准，尤其在夜景下，即便十分微弱的光鲜，也能够拍出明亮的照片，同时不会丢失太多细节。

在常规光线下，用P20 Pro拍摄，可以看到样张的色彩依然是带有浓浓徕卡风格的德味照片，色彩偏艳丽，饱和度很高，虽然细节处可以看到锐化的痕迹，不过感官上十分舒服，不会有很假的感觉。

微距方面，即便是在暗光环境下，也能够呈现出色的虚化效果，而主体在超级夜景下，也保留了很好的细节，尤其采用经过AI优化的超级夜景模式进行拍摄，可以很明显的看到样张的区别。

普通模式拍照

开启超级夜景拍照

需要说明的是，HUAWEI P20系列新品支持AI自动识别场景，如果用普通模式进行拍照，相机会根据取景框中的场景自动优化，目前该功能已经能够识别出500多种场景，比如夜晚拍摄，如果用户采用了普通模式，相机也会自动进行超级夜景拍摄，保证样张的质量。

自拍方面，HUAWEI P20及HUAWEI P20 Pro拥有2400万像素前置摄像头，通过AI算法可智能建立3D面部模型，并提供5种独特人像光效，即便在极限弱光环境下进行自拍，手机也能够保证足够的成像效果。

总结：

总的来说，在HUAWEI P20系列新品发布前，大家或许更多的是关注本次新品“刘海屏”的加入，不过从发布会的整体进程来看，也能够看到HUAWEI其实在弱化“刘海屏”对于产品的影响，而是在重点渲染其拍照与AI结合后带来的革新。

而从实际体验来看，HUAWEI P20系列的两款新机也的确让我们看到了足够惊艳的拍照表现，尤其在超级夜景下，新品呈现的样张足以让很多精品刮目相看，甚至可以说，在一些特定的环境下，两款新品的夜拍表现已经超越了部分相机的拍照表现，在AI与手机的融合方式上，HUAWEI让我们看到了一个新的拐点，从任何方面来说，HUAWEI P20系列新品对于HUAWEI乃至整个手机行业，都具有里程碑的意义，相信这也会在未来的市场表现中得到验证。