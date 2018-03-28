1831元起：诺基亚6（2018）/诺基亚7 Plus港版发布

IT之家3月28日消息 HMD Global今日在香港发布了新一代诺基亚6（2018）以及诺基亚7 Plus手机，售价分别为2288港币（约合人民币1831元）、3288港币（约合人民币2632元）。

港版诺基亚6（2018）与诺基亚7 Plus均属于Android One机型，可获得快速系统更新，诺基亚6（2018）搭载了高通骁龙630处理器，根据价格的不同分为4+32GB和4+64GB两种配置，搭载Android 8.0 Oreo。

诺基亚6（2018）采用5.5英寸1080P分辨率屏幕前置800万+后置1600万像素摄像头，内置3000mAh电池，支持最高18W快充，支持双卡双待和全网通，支持OZO音频捕获和双视角拍照技术。

NOKIA 7 Plus采用6寸18:9 比例全面屏设计(2160 x 1080)，机背采用玻璃机身， 另外机身背部搭载双镜头设计，下方为指纹识别区域。

配置方面，诺记7 Plus采用高通骁龙660处理器，4GB RAM + 64GB ROM，主摄像头为1200万 + 1300万蔡司认证，电池容量为3800mAh，预搭载Android 8.0系统，提供黑及白两色。

这两款产品的内地售价分别为1499元以及2299元起。

