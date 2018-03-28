MIUI固件泄密：小米7 Plus将成首款搭载屏下指纹的骁龙845手机

IT之家3月28日消息 昨天下午，小米MIX 2S已经在上海发布，处理器、拍照特性等常规升级倒是挺符合这款手机的“S”升级。遗憾的是，消费者并没有在这款手机身上看到屏下指纹的出现，同时，下巴也依旧存在。

对此，不少消费者选择继续持币观望小米7。那么，小米7能不能补齐小米MIX 2S屏下指纹缺席和下巴的两大遗憾呢？

来自xda的消息显示，有开发者从MIUI固件信息中发现了未发布的小米7方面的蛛丝马迹。从固件信息中可以了解到，小米7的开发代号出现了两个，分别是dipper和dipperold。

xda分析出现这两个代号的原因可能是：dipperold可能是已经被放弃的原型设计，而dipper则是目前正在开发的设备。值得注意的是，两款设备的固件当中都出现了指纹的相关信息。

▲dipper固件代码（左）和dipperold固件信息（右）

在dipperold的固件信息中，其指纹传感器分别来自Synaptics和Goodix；在dipper的固件信息当中，指纹传感器的供应商则变成了FPC和Goodix。

换言之，就是由于某种原因，小米放弃了Synaptics（vivo屏下指纹传感器供应商）的屏下指纹识别方案转而采用了新的FPC（目前大部分国产手机厂商采用的指纹识别传感器供应商）方案。再换个角度来看，小米放弃了小米7的屏下指纹识别设计。

此外，在深挖固件中的锁屏App“MiuiKeyguard”的代码之后，xda开发者发现了一个名为“Gxzw”的类，在dipperold的这个类下包含了屏下指纹的相关信息，而在dipper中则没有了。

▲“Gxzw”类

另外，xda开发者还根据dipperold固件中的“Gxzw”类描绘出了原来搭载屏下指纹的视觉图案，如下图。

那么，是否意味着小米7会再次跟屏下指纹失之交臂呢？

xda表示，除了小米7之外，还会有一款小米7 Plus的机型，其开发代号为ursa，配备4000mAh电池，使用Synaptics和Goodix的屏下指纹识别方案。另外就是，为了解决祖传的下巴问题，小米7 Plus将会梳上更加流行的“刘海”。

其他方面，xda表示小米7和小米7 Plus的相机都将支持光学变焦。