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一加手机6官方照曝光：确认采用“刘海”屏幕

2018-3-28 21:24:31来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月28日消息 尽管经过了多次的高可信度爆料，我们基本确认了一加下一代旗舰一加6的外观，但外观设计以及参数还是需要官方正式公布，赶在发布会之前，一加官方确认，在下一代旗舰产品上，他们要用上“刘海”了。


上图为The Verge发布的，由一加官方提供的一加手机6的真机部分图，可以看到上方确实为传感器以及前置摄像头留出了“刘海区域”，相较iPhone X其占据的屏幕宽度更短，由于Android P已经为“刘海”进行了优化，因此在日常使用上不会感到不便。

一加联合创始人Carl Pei表示，采用这种设计可以为手机带来更大的视觉空间，由于通知栏也向上移动到与“刘海”平行的区域，因此屏幕能为用户提供更多的内容。

“刘海”屏幕的宽度方面，一加手机6将介于iPhone X与Essential Phone之间，Carl Pei称，在不影响听筒与前置摄像头的情况下“刘海”面积不会太小，这块区域还将集成环境光传感器以及LED通知灯，不过由于没有类似于iPhone X的Face ID组件，因此宽度略小于iPhone。“刘海”具体的长宽为19.616mm x 7.687mm。

软件方面，一加团队手动测试了排名前1000的Play商店应用程序，以确定哪款产品需要兼容模式。一加手机6的时钟将放在左侧，这样做能为状态栏图标留出更多空间，在播放视频时，手机将自动屏蔽整个“刘海”。

Carl Pei还确认，一加6还将支持全面屏手势，导航栏也可以隐藏。

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关键词：一加一加6

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