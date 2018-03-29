联想Moto Z3 Play真机现身：模块化和双摄已成标志

IT之家3月29日消息 昨天，摩托罗拉宣布，Aymar de Lencquesaing已辞去联想控股公司总裁职务。塞尔吉奥·布尼亚克（Sergio Buniac）将接管de Lencquesaing的工作。在宣布上述消息的同时，摩托罗拉方面还表示，它的第一批2018年新手机将于下个月推出。Moto G6 Plus已经得到台湾NCC监管机构的认证，暗示Moto G6，Moto G6 Plus和Moto G6 Play马上发布。

当然，除了新一代的G系列以外，Moto的旗舰Z系列也蓄势待发了。

来自slashleaks的消息，日前Moto Z3 Play手机就现身了，和前辈们一样，尽管模块化设计叫座不叫好，但Moto Z3 Play还是延续了该设计，手机背面的金属触点已经证实。

小“奥利奥”平行双摄像一双大眼睛炯炯有神，一眼就能看出这是一款来自Moto的手机。屏幕正面屏占比得到了进一步的提升，终于抛弃傻大粗的额头和下巴了。

根据IT之家1月份的报道，除了Moto Z3 Play以外，Moto还准备了一台Z3手机，Z3采用了类似三星S8的“曲面全视屏”，屏幕大小为6英寸，分辨率为FHD，配置方面将搭载骁龙845处理器，值得一提的是，Z3还提供了5G的Mod，考虑到目前5G还处于研发试验阶段，Z3则是另辟蹊径，凭借5G模块来达到5G的效果。

至于顶级旗舰Z3 Force暂时还没有消息。

BayStreet Research分析师曾在去年11月份估计，去年8月到10月，全美前四大无线运营商只售出145,000台Moto Z2 Force手机。考虑到摩托罗拉向该设备投入了2亿美元的广告活动，2017年旗舰的销量并没有给Moto带来太多效益。

不知新一代的Z3会刺激Moto的销量吗？