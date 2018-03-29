诺基亚5/诺基亚6正式接收Android 8.1 Oreo更新

IT之家3月29日消息 HMD刚刚开始为诺基亚5和诺基亚6正式推送Android 8.1 Oreo的更新，这两款中端智能手机早在一年前就已在市场上亮相。

诺基亚 5更新包的大小为860MB，而诺基亚6的更新大小是930MB。除了Android 8.1 Oreo，HMD还在更新中包含了三月的安全补丁。主要亮点还包括：省电导航按钮、改进菜单、新设置菜单、蓝牙电池的百分比等。

目前印度市场已经收到了诺基亚5、6的Android 8.1 Oreo的更新，突尼斯（TA-1053）、印度尼西亚（TA-1053）市场的诺基亚5的收到了Android 8.1 Oreo的更新。

诺基亚5升级截图▲

诺基亚5和6都是诺基亚的中端手机，发布于一年之前，配置方面，诺基亚5采用了5.2寸HD IPS LCD屏幕、高通骁龙430八核处理器、2GB内存+16GB内置存储组合（最高支持128GB microSD扩展）、800万像素前置镜头（F2.0光圈，84度广角拍摄）+1300万像素后置镜头（F2.0光圈，PDAF相位对焦）、3000mAh电池容量、前置指纹识别等等。

诺基亚6采用了高通骁龙430八核处理器，4GB内存，5.5英寸1080P屏幕，后置1600万像素镜头+前置800万像素镜头，支持双卡双待，支持三网通，支持双扬声器，预装最新的Android 7.0系统，电池容量为3000mAh。

诺基亚6升级截图▲