除了小米，没人在做陶瓷了

3月27日，小米发布了MIX 2S。与上一代MIX 2类似，陶瓷机身依然是标配，价格只是在配置上有所区别。

陶瓷后盖的设计在大家都一窝蜂去做玻璃机身的大潮中显得很“另类”了，比起千篇一律的玻璃，我更喜欢温润如玉的陶瓷。

陶瓷带来Unibody的复兴

整部手机近乎完美的一体性是玻璃做不到的，在陶瓷之前，近乎完美的Unibody设计我只在诺基亚N9和iPhone 5c上见过。

▲图片来源：9to5mac

比如我那台紫色的Galaxy S9+，虽然玻璃后盖很好看，但我还是给它套上了厚厚的手机壳。一方面是为了保护S9+脆弱的玻璃机身，另一方面也是为了保护我的手。因为S9+相比上一代的S8，金属边框加粗了很多，S8从双曲面玻璃到金属边框圆润、自然过渡的手感没有了。我握着不戴手机壳的S9+，无时无刻不感受到金属边框和玻璃后盖接缝的存在。

这种情况下打几局游戏，拿着手机超过一个小时，手会变得很难受。所以紫色的玻璃机身虽然好看，但日常使用我还是会戴上手机壳。

这就是玻璃机身最大的缺点之一：手感的倒退。即使是iPhone X对金属和玻璃的过渡处理的比较好的，也依然避免不了边框和后盖的接缝。

这个问题早在诺基亚N9和iPhone 5c上就通过Unibody的设计解决了，只不过它们都是手机塑料工艺的巅峰。虽然iPhone 5c从后盖到边框的一体性很好，你找不出任何接缝，但塑料还是过气了。都2018年了，任何想用回塑料的手机厂商都要承受消费者不买账的压力。

塑料机身被淘汰，金属机身不能无线充电，玻璃机身一体性不好。

想要“复兴”曾经的Unibody设计，目前可以实现的就只有陶瓷了。比如在小米MIX2上，Unibody的设计通过全陶瓷机身得到了近乎完美的实现——握着圆润的小米MIX2，像是握着一块玉，美感和手感在这里得到了完美的“重合”。

体验这台手机是在北京寒冷的冬天，在零下10度的室外，我掏出这台MIX 2拍照，毫无金属和玻璃机身的冰冷感。而且相比玻璃，陶瓷的硬度更高，不必像玻璃那样太过担心划痕的问题。

无论是追求美感的设计师，还是追求手感的用户，陶瓷机身提供的Unibody都是近乎完美的解决方案。

然而“环顾四周”，除了小米，没有人在做陶瓷了。

因为手机行业的设计潮流，是由苹果“引领”的。

iPhone 4到iPhone 5最大到的升级之一是玻璃机身升级为金属，本着“苹果做的都对”的原则，金属机身很快成为最流行的手机设计，甚至连红米这样的千元机都已经标配金属机身。旗舰机再也不能简单的通过金属材质来显示自己的高端。

苹果从iPhone 8开始标配无线充电。金属机身“出色”的电磁屏蔽特性让无线充电基本成为不可能，于是苹果“果断”抛弃金属机身，改用玻璃。于是，2017年上市的旗舰手机，玻璃材质很快成为标配。虽然大部分都有些“东施效颦”，因为它们只是有了玻璃机身，并没有像iPhone那样标配无线充电。

“东施效颦”是一方面，另一个很重要的原因是很少有厂商能“驾驭”陶瓷这种材质，尤其是对于手机这种需要大规模量产的工业品来说，陶瓷机身的良率太低了。

以之前的陶瓷概念机小米MIX为例，小米MIX的外壳良率只有10%。据小米的介绍，其陶瓷后盖需要2000℃以上的高温进行烧制，并且烧制之后会产生很大的缩水现象。制造商不容易控制陶瓷外壳造型走向，整个烧制过程稍有不慎就会导致前功尽弃。

只能达到10%的良率，这就不难理解其他手机厂商为什么都不做陶瓷了，对于那些出货量在一千万台的手机来说，10%的良率会拉高制造的成本。除非能提高良率，否则只能是小批量生产的概念机。

而且陶瓷这种材质也不是十全十美。手机上用到的陶瓷材质并非日常生活中常见的陶瓷，比如“钇稳定氧化锆”，其实是一种复合非晶体材料。这种材料既有金属的光泽，又兼具延展性。该材料在后期精加工时，不容易出现玻璃机身的爆裂问题。

但是陶瓷只是比玻璃稍好一些，依旧不如金属机身耐摔，跌落后摔碎的风险不小。陶瓷的电磁屏蔽性虽然弱于金属，但不如玻璃。陶瓷机身可能会影响手机的信号表现，而即将到来的5G对手机信号和天线要求更高，陶瓷这种材质能不能胜任，还很成问题。

对于小米来说，这些问题并不足以构成他们放弃陶瓷的理由。

比起成本的上升，小米更需要一种优良的工艺来提高品牌的溢价。

早在2016年的新品发布会上，小米5有了陶瓷版本。与采用玻璃后盖的小米5相比，陶瓷版手感更温润、耐刮，外观看起来也更符合一台旗舰机的气质。由于这是小米第一次做陶瓷版，不仅良率低，成本高的也难以量产，所以采取了机身铭刻唯一编号，一共限量2000台的办法。

到了小米6，陶瓷版变得不那么难买了，无论是官网的预约抢购，还是线下的小米之家，买一台陶瓷版的小米6已经不是什么稀罕事。你唯一需要纠结的是选手感更好的陶瓷版，但略重一些，还是选轻一点的玻璃版，但手感差一些。这些对于当时只有2000台的小米5陶瓷版来说是不可想像的。

有了两代小米手机的工艺积累，陶瓷开始成为小米MIX 2和MIX 2S的标配，可以说是“无陶瓷，不MIX”了。在MIX 2S上，小米也支持了7.5 W的无线充电，玻璃机身可以无线充电也不再是“独占”优势了。

而且小米还将这项工艺升级到了新的高度——边框与后盖的一体化设计，曾经在塑料工艺中登峰造极的Unibody终于以一种更完美的形式复兴了。这项Unibody的工艺目前只在小米MIX 2上实现，小米官方称之为全陶瓷尊享版，其他版本则称为陶瓷版，两者只差了一个“全”字，制造工艺就有很大差别。

全陶瓷版的小米MIX 2除了屏幕和必要的开孔，你再也找不到任何一处接缝，这样接近完美的一体性所带来的震撼是普通陶瓷版无法企及的。

当然，追求完美也是有代价的：由于制造成本的原因，小米MIX 2全陶瓷尊享版在2017年开售后成为最贵的小米手机——4699元。

期待全陶瓷工艺成本降下来的那一天。