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华为P20 Pro跑分出炉：结果不意外

2018-3-29 9:24:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月29日消息 华为P20和P20 Pro已经正式发布，其徕卡相机的表现让人兴奋，性能似乎并不是这两部手机的重点，因为它们搭载的麒麟970是于去年10月份Mate 10系列首发的。

外媒gsmarena对华为P20 Pro进行了跑分测试，去年秋天麒麟970在IFA上首发，该处理器是由华为分公司海思以10纳米工艺制造的。该芯片内置一个八核CPU：四个时钟频率为2.4 GHz的Cortex-A73内核，四个1.8 GHz频率的Cortex-A53内核。板载GPU是Mali-G72 MP12，用于测试的P20 Pro的内存是6GB。

结果还是在预料之中的，华为P20 Pro基本位于列表的底部，其对手则是最新的骁龙845和Exynos 9810，值得一提的是P20 Pro还没有正式发售，所以软件方面进一步优化后差距可能会小一些。

在CPU测试中，麒麟970跟最新的Exynos 9810和骁龙845差距还是比较明显的，但测试综合成绩的安兔兔得分差距更小一些。

尽管如此，基准得分是一回事，实际体验往往是另一回事，所以不要对这个结果太过注重。

京东商城：

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