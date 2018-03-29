华为P20 Pro超大CMOS揭秘！主持人孟非一语中的

IT之家3月29日消息 华为P20 Pro手机发布之后，其强大的摄像能力吸足了眼球。

4000万像素主摄像头，1/1.73的RGB传感器，后置2000万像素，1/2.78的单色传感器，800万像素的远摄相机，1/4.4 RGB传感器，这些梦幻般的摄影硬件不约而同地集成在了华为P20 Pro之中，DxOMark网站上，P20 Pro的综合分为109分，拍照得分大幅领先三星S9+、iPhone X。可以说华为凭借P20 Pro这款手机，让智能手机拍照素质到达了一个全新高度。

近日，国内知名主持人孟非就针对这款手机分享了自己的观点，孟非表示，P20最重要的拍照参数不是4000万像素，不是F1.6，也不是徕卡三镜头，而是1/1.7英寸的感光元件。感光元件的重要性之于相机，类似于发动机之于汽车。如果没记错，迄今为止大过这个规格的手机感光元件应该只有已停产多年的江湖传说松下CM1（1英寸）。

余承东随后回复表示，称孟非老师一语中的！余承东表示，这是华为日本、芬兰等几个研究所联合合作伙伴共同探索出来的一款传感器，希望给用户带来更好的摄影体验。从P9徕卡双摄，到P20增大传感器，华为在带动行业升级，估计下半年到明年，大家都会增加sensor的面积。初心，华为想带给大家最好摄影体验的产品！

熟悉数码产品的小伙伴们都知道，其实早在5年之前，诺基亚曾推出过像素高达4100万的诺基亚808 Pureview（1/1.2”CMOS）和诺基亚Lumia1020（1/1.5”CMOS）这两台残暴的怪兽，不过受限于当时的制造工艺，在塞进巨大的CMOS和氙气闪光灯的同时，两台手机的机身厚度也是可相当“可观”。

据媒体消息，P20 Pro的摄像团队（部分）正是诺基亚1020的那一波人，在诺基亚日落西山的时候，华为芬兰的研发中心里雇佣了许多诺基亚前移动专家。俗话说“底大一级压死人”，P20 Pro上那枚1/1.7英寸的超大感光元件让其拍摄能力达到了一个新的高度，你期待P20 Pro的真实表现吗？

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