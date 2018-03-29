全面精彩：华为正式发布畅享8系列手机

IT之家3月29日消息 华为在西安交通大学举办畅享8系列新品发布会，正式发布了华为畅享8、畅享8 Plus以及畅享8e三款手机。华为称目前畅享系列手机的用户已经达到了3500万。

华为畅享8是针对年轻用户推出的产品，搭载5.99英寸18:9比例高清全面屏，拥有金、蓝、黑、粉四种配色。机身厚度为7.8mm,采用的是4GB+64GB的存储组合，后置1300万像素双摄像头，前置800万像素，支持智能柔光美拍。

华为畅享8手机搭载的是高通骁龙八核处理器，另外使用华为最新的EMUI 8.0，基于安卓8.0进行深度定制。华为畅享8手机拥有容量为3000mAh的电池，电池即使使用2年也可以拥有超过80%的容量。

华为畅享8 Plus搭载5.93英寸超清全面屏，拥有金、蓝、黑、粉四种配色。1600万像素高清四摄像头，支持人脸解锁、乐趣AR等功能。

硬件方面，华为畅享8 Plus搭载海思麒麟八核处理器，4GB+64GB以及4GB+128GB的容量，华为畅享8 Plus同样支持华为最新的EMUI 8.0系统，基于安卓8.0进行深度定制。

华为畅享8 Plus搭载的是4000mAh的电池，电池即使使用2年也可以拥有超过80%的容量。

华为畅享8e采用5.7英寸18:9高清全面屏，同样拥有金、蓝、黑、粉四种配色。机身厚度为7.8mm,拥有3+32GB规格，还支持最高支持256GB容量的TF卡扩容。

硬件方面华为畅享8e采用高通骁龙八核处理器，后置1300万+200万双摄像头，搭载华为最新的EMUI 8.0系统，基于安卓8.0进行深度定制。支持人脸解锁。

华为畅享8e搭载的是3000mAh电池，支持14小时视频观看，16小时的4G通话。

在活动的最后，华为也同时公布了这三款手机的价格，其中3GB+32GB版本的华为8售价1299元，4GB+64GB版售价1499元，4GB+64GB的华为畅享8 Plus售价1699元，4GB+128GB售价1899元，而华为畅享8e售价1099元。

发售时间方面，华为畅享8将于3月29日16点发售；华为畅享8 Plus将于3月30日预售，4月3日发售；华为畅享8e将于4月15日发售。

除了这三款手机，华为还发布了华为移动电源，容量为20000mAh，售价199元。