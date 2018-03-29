华为P20系列手机代言人公布：“神奇女侠”盖尔·加朵

IT之家3月29日消息 本月27日晚，华为在法国巴黎举行P20系列新品发布会，正式发布旗下P20和P20 Pro手机。

其中P20 Pro搭载4000万像素主摄像头，1/1.73“RGB传感器，采用Quad Bayer结构，f/1.8光圈镜头，等效焦距为27mm；2000万像素副摄像头，1/2.78“单色传感器，f/1.6光圈镜头，27mm等效焦距；800万像素远摄相机，1/4.4“RGB传感器，具有80mm等效焦距的f/2.4光圈镜头以及光学防抖。

DxOMark给出了高达109分的综合评分，其中拍照114分，视频98分。

现在，华为P20系列代言人已公布，是之前凭借《神奇女侠》火爆全球拥有众多粉丝的女神盖尔加朵，她由原美国区Mate10 Pro代言人升级为华为P系列东北欧地区代言人。与此同时，加朵为华为P20拍摄的广告也已出炉。

冰天雪地的美景如梦如幻，加朵融入其中，十分养眼。背景音乐是由英国音乐艺术家Tomer Biran制作「Top Of This World」。据了解，整只广告都是在冰岛实景拍摄。

早在2015年夏天，为推广于2015年7月在以色列上市的Huawei P8智能手机，华为已与“神奇女侠”及以色列著名男歌手Mookie展开合作，他们同时作为华为在以色列市场的品牌形象大使，并来到乌克兰首都基辅实景拍摄广告。随后，加朵于2016年5月续约。

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