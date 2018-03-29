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华为畅享8系列手机现场上手实拍图：为年轻用户而生的三兄弟

2018-3-29 16:29:23来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家3月29日消息 华为在西安交通大学举办畅享8系列新品发布会，正式发布了华为畅享8、畅享8 Plus以及畅享8e三款手机。

其中华为畅享8是针对年轻用户推出的产品，搭载5.99英寸18:9比例高清全面屏，拥有金、蓝、黑、粉四种配色。机身厚度为7.8mm,采用的是4GB+64GB的存储组合，后置1300万像素双摄像头，前置800万像素，支持智能柔光美拍，搭载3000mAh电池。

华为畅享8 Plus搭载5.93英寸超清全面屏，拥有金、蓝、黑、粉四种配色。1600万像素高清四摄像头，支持人脸解锁、乐趣AR等功能。搭载4000mAh电池。

华为畅享8e采用5.7英寸18:9高清全面屏，同样拥有金、蓝、黑、粉四种配色。机身厚度为7.8mm,拥有3+32GB规格，还支持最高支持256GB容量的TF卡扩容，华为畅享8e搭载的是3000mAh电池。

现在IT之家小编为大家带来这三款手机的真机上手图：


华为公布了这三款手机的价格，其中3GB+32GB版本的华为8售价1299元，4GB+64GB版售价1499元，4GB+64GB的华为畅享8 Plus售价1699元，4GB+128GB售价1899元，而华为畅享8e售价1099元。

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关键词：华为畅享8华为手机

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