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小米手环3来了！华米黄汪确认：今年会发布

2018-3-29 19:02:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月29日消息 今天下午，华米科技在上市后举行了首次举行媒体沟通会，华米科技CEO黄汪表示，华米科技上市对全球化会有帮助，未来将会有一些海外并购。他还表示，今年肯定会发布小米手环3。

IT之家报道，今年2月份华米科技正式登陆纽交所，黄汪表示，在美国上市将对华米科技未来的全球化有很大帮助，很多欧美公司向华米发出了合作邀请，华米未来也会有一些海外并购。

在3月26日，小米生态链企业华米科技(NYSE:HMI)今天发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年未经审计财报。财报显示，华米第四季度营收为7.526亿元(约合1.157亿美元)，较上年同期的6.130亿元增长22.8%；归属于华米的净利润为7230万元，较上年同期的4300万元增长68.2%。其中总智能可穿戴设备出货量为650万部。

华米科技公司2017年营收同比增长31.6%，主要受到小米可穿戴设备销售强劲，其自主Amazfit产品线发售新品的推动。2017年，华米售出了逾100万部Amazfit产品，占据总营收约20%。

在谈到和小米关系时，华米是一家独立运作的公司，小米是华米的第二大股东，华米会利用好小米的平台和资源。黄汪表示，“今年肯定会有小米手环3”，同时还会和小米进行更加深入的合作，比如为小米做更多的产品线。

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关键词：小米手环3华米科技

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