【IT之家评测室】魅蓝E3手机评测：做工优秀，配色出彩

3月21日下午，魅族在北京发布了魅蓝E3手机。作为魅蓝系列手机中的旗舰产品，魅蓝E3标配的6GB运行内存可谓颇具诚意。IT之家已经第一时间拿到了该机的样机，这款手机的各方面表现如何，今天的这篇评测，我们来一探究竟。

一、外观和做工

IT之家拿到的魅蓝E3样机是丹青色的版本，上手的第一感觉就是“后壳真蓝啊”。

这种青蓝色有点类似故宫里宫殿建筑的房檐和斗拱上的彩绘所使用的颜色，色彩浓艳，极其吸睛。而“万青丛中一点红”电源键，则是整机的点睛之笔。

除了吸睛的配色之外，魅蓝E3的整机做工也十分优秀，边框以及按键四周经过CNC抛光打磨的高光倒角，工艺细腻，屏幕和边框之间的衔接紧密，毫无缝隙，SIM卡卡托也采用了全金属的材质，坚固可靠。

熄屏之后，显示屏与正面玻璃面板的融合感较强，点亮屏幕之后，18:9比例屏幕观感尚可，但是上下边框和左右边框并非窄到极致，提升空间很大。

魅蓝E3的双摄为竖排双摄，位于机身背面左上角。由于机身修长，虽然摄像头是竖排设计，但是并没有不协调的感觉。

除了竖排双摄和闪光灯之外，魅蓝E3机身背面没有任何多余元素。作为一款18:9比例屏幕的手机来说，通常情况下，魅蓝E3的机身背部应该有颗指纹识别传感器的，但是事实上并没有，魅蓝E3没有选择将指纹识别传感器放在机身背部，而是放在了机身右侧面。

如果右手持机，以小编的手掌大小来看，魅蓝E3纹识别传感器的位置恰好位于拇指方便触及的区域，这个指纹识别传感器的安放位置想必魅族是做了一定的思考的，有些遗憾的是，为了把手指最方便触及的位置留给指纹识别传感器，电源键的位置做了妥协，移到了比较靠上的位置，正常握姿下不太容易够到。不过没关系，这颗电源键除了用做开机/关机之外，它的其它所有功能基本上都可以用软件来替代，这点我们会在下文讲到。

魅蓝E3机身设计的其它细节有：3.5毫米耳机接口得到了保留、实体键按键手感比较扎实、USB接口是Type-C的、机身正面额头位置有呼吸灯、扬声器位置开了6个圆孔、麦克风有两个，主麦克风在机身下边框上，副麦克风在机身上边框上、手机身上有两个裸露的螺丝，分别位于USB接口的左右两边。

总体来看，IT之家收到的这台丹青色的魅蓝E3配色靓丽，整机做工可靠，唯一的不足是，它的“全面屏”并不够“全面”。事实上，对于18:9等于全面屏这种说法，小编并不认同。

二、性能表现

魅蓝E3搭载了一颗高通骁龙636处理器，内存为6GB，Geekbench 4跑分为单核1323分，多核4872分。关于魅蓝E3的性能表现，我们结合实测来分析。

在主流应用性能测试中，我们选择《手机淘宝》、《微博》和《IT之家》这三款。

在《手机淘宝》应用的测试中，魅蓝E3的表现中规中矩。在首次开启应用载入数据时，《手机淘宝》应用在魅蓝E3上掉帧比较明显，而当数据全部加载完成后再滑动页面，掉帧虽然偶有发生，不过整体比较流畅。对于《手机淘宝》这样对手机性能要求颇高的应用来说，就算是硬件配置相对更好旗舰机，在首次打开应用加载数据时也很难不卡。

在《微博》应用的测试中，魅蓝E3的表现比较理想，滑动时间线时未见明显的掉帧，就算时间线中有动图或视频时也是如此。

《IT之家》应用的测试结果就毫无悬念了，不管做何操作，全程流畅，魅蓝E3运行该应用的表现十分理想。

游戏性能方面，魅蓝表示“高通骁龙636的强劲游戏性能可为吃鸡游戏提供流畅的运行速度”，对此，我们选择目前比较火爆的一款“吃鸡”游戏《绝地求生：刺激战场》进行了测试。

在游戏开始之前，我们将画质选为“均衡”，在游戏的过程中，我们发现魅蓝E3的表现十分稳定，游戏的全程，帧率基本上都在25fps和26fps之间浮动。

虽然魅蓝E3运行《绝地求生：刺激战场》时的帧率比较稳定，不过IT之家认为，以25~26fps的帧率运行游戏并不能算作“流畅”，而仅仅算作达到了一个及格线。从用魅蓝E3玩《绝地求生：刺激战场》的实测体验来看，“能玩”这点，魅蓝E3做到了，而要做到“畅玩”，魅蓝E3的性能显然还不太够。

三、拍照表现

魅蓝E3搭载了一组1200万+2000万像素的后置双摄，这款手机的拍照表现如何，我们结合样张来分析。

日间方面，魅蓝E3直出样张的第一观感不错，曝光和白平衡准确，将样张放大来看，莲花柱上的字体清晰锐利，解析力合格，从魅蓝E3的定位来看，这种日间拍照表现还是比较优秀的。

不过在亮度对比较高的场景下，魅蓝E3的日间样张就会面临解析力不足的问题。比如以在天空为背景的树木枝叶这一区域，涂抹比较明显，细节丢失严重。

微距拍摄方面，开启了双摄虚化模式后，魅蓝E3的样张观感比较优秀，近景清晰，背景朦胧，且近景和背景相接的地方没有特别明显的抠图瑕疵。

关闭双摄虚化模式后，近景依然清晰，背景的朦胧感稍有减弱，不过整体观感依然不错。

夜拍方面，魅蓝E3直出样张的画面纯净度比较好，噪点控制理想。

此外，魅蓝E3夜间样张的白平衡十分准确，我们看照片整体，虽然画面中有大面积的暖色，不过灰色地面的色彩依然被忠实还原。画面左侧饭馆的白色牌匾有些过曝，不过这种过曝属于正常现象，因为拍摄样张时，相机的测光点位于取景框中间。

我们将样张放大来看，网咖内楼梯边金属网的细节完好，解析力比较优秀。

总体来看，无论是日间拍照、微距拍照还是夜间拍照，魅蓝E3的相机都基本上可以让人满意。

以下是魅蓝E3的更多样张：

四、续航水平

在3小时标准续航测试中，我们进行了以下操作：

看网页15分钟，耗电3%；

刷微博15分钟，耗电3%；

打电话15分钟，耗电2%；

听音乐20分钟，耗电1%；

看视频45分钟，耗电8%；

玩游戏30分钟，耗电10%；

用微信20分钟（10分钟聊天、10分钟刷朋友圈），耗电4%；

刷IT之家20分钟，耗电4%。

测试完毕后，魅蓝E3的剩余电量为65%。我们认为，在标准续航测试结束后，剩余电量70%可被称为“优秀”，而魅蓝E3的表现显然没有达到“优秀”的水平，不过超过及格线是肯定的了。

五、操作系统和指纹体验

魅蓝E3搭载的操作系统是基于Android 7.1.1的Flyme 6，在Android 8.1已经发布许久的今天，搭载基于Android 7.1.1的操作系统显然不够令人满意。很多读者可能会问，Flyme 6是基于Android操作系统深度定制的，原生Android 8.1的特性，在Flyme上你能体验到多少呢？而IT之家想说的是，作为一款发布于2018年的手机，搭载的Android操作系统却是2016年的版本，魅族真的觉得没问题吗？

不过关于这款操作系统的安全性，各位读者不必担心。魅蓝E3所搭载的Android系统的安全补丁是2018年2月1日版本的，还比较新。

关于Flyme 6的功能和UI，IT之家这里不打算详述，因为国产手机预装的定制版Android系统的功能和UI已经越来越趋同，Flyme也已经是大家的老朋友了，相信大家对这款系统已经足够熟悉。

关于魅蓝E3上搭载的这套操作系统，IT之家打算详述两处：

电源键功能的替代；

Super mBack。

1、电源键功能的替代：

前文我们说过，魅蓝E3的电源键位置比较靠上，手指并不容易触及，而为了尽可能少地让用户去碰这颗不容易触及的电源键，魅蓝E3在软件层面给出了一些解决方案。

亮屏：

要点亮魅蓝E3的屏幕，我们有两种方式。一个是双击屏幕亮屏（需要在系统设置中开启），另一个是轻触指纹识别传感器直接解锁亮屏。小编比较喜欢后一种方式。

魅蓝E3这颗放在机身侧面的指纹识别传感器的解锁体验总体上没有放在机身正面底部的指纹识别传感器好，这个是肯定的，不过和背部指纹识别方案比，魅蓝E3的侧边指纹识别方案基本上能和背部指纹识别方案打个平手。

首先是魅族E3这颗指纹识别传感器的位置比较合理，符合人体工学，毕竟电源键已经把那么宝贵的“黄金位置”让给这颗指纹识别传感器了；

另外是，这颗指纹识别传感器的解锁成功率较高。经过IT之家测试，无论我们的手指以何种角度接触魅蓝E3的指纹识别传感器，手机的解锁都能又快又好地完成。

不过需要注意的是，如果你是个左撇子，那你可能需要一点时间去适应魅蓝E3指纹识别传感器的位置。

熄屏：

要熄灭魅蓝E3的屏幕，我们也无需触碰电源键，只需长按虚拟小圆圈（HOME键）即可（需要在系统设置中设置），不过让人不解的是，默认情况下，“长按虚拟小圆圈”的操作竟然映射到“唤醒语音助手”。虽然IT之家不否认语音助手对用户的重要程度，不过，用户开屏/熄屏的频率肯定是高于使用语音助手的，魅蓝E3若能将“长按虚拟小圆圈”的操作默认映射到熄屏，岂不是为用户省去了一步麻烦？

2、Super mBack

Super mBack的功能还是比较强大的，轻触“小圆圈”可以实现“返回“操作，重按“小圆圈”可以实现“回到桌面”操作，向上滑动底栏可以调出多任务，横向滑动底栏可在后台应用之间切换。

从功能上看，Super mBack做得非常不错，不过从美感上看，Super mBack并不能让人满意，因为“虚拟小圆点”在很多时候会单独占用一整排的屏幕空间，而这个虚拟键的左右两边看起来空荡荡的，视觉观感不好。为了平衡视觉，小编更愿意将系统导航栏设置为原生Android“三大金刚键”的样式。

六、总结

外观和做工方面，魅蓝E3的色彩亮眼，做工扎实，不过屏幕边框的宽度并不够窄，若以10分为满分，在外观和做工上，魅蓝E3可以得到8分。

性能表现方面，魅蓝E3高通骁龙636的处理器可以应付绝大多数的主流应用，游戏表现则中规中矩，作为此机的卖点，全系6GB运行内存无疑是魅蓝E3最大的加分项，若以10分为满分，在性能表现上，魅蓝E3可以得到8.5分。

拍照表现方面，魅蓝E3日间样张和微距样张的第一观感非常不错，且夜间样张白平衡准确，画面纯净度较高。不过高亮度对比场景下的表现仍需加强，若以10分为满分，在拍照表现上，魅蓝E3可以得到8.5分。

续航方面，魅蓝E3的成绩虽然达到了及格线，不过并算不上优异。若以10分为满分，在续航表现上，魅蓝E3可以得到8分。

操作系统方面，Flyme缓解了特殊的电源键位置给用户操作所带来的不便，Super mBack的功能也比较强大，但是在Android 8.1已经发布许久的今天，魅蓝E3所搭载的系统居然还是Android 7.1.1底层，这是魅蓝E3在操作系统方面最大的扣分项。若以10分为满分，在操作系统上，魅蓝E3可以得到6分。

结合魅蓝E3各方面的表现以及其1799元起的售价来看，事实上，在1800~2000元这个价位段，你可能还有其他的替代选择，不过如果你特别在意手机的做工和配色，或者你对拍照有中等偏上的要求，那魅蓝E3无疑是适合你的。

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