用上4000万像素的华为P20 Pro，还隐藏了一支6年前的诺基亚团队

华为P20系列旗舰无疑是近期讨论最多的明星机型，如果说刘海屏和渐变色设计都还在大众的预料之中，那么由那颗4000万像素摄像头带领的“徕卡认证三镜头组合”，就真的是出乎大部分人的意料了。

“都2018年了，还在说徕…等等，你说4000万像素？”

虽然“像素越高手机越好”这样的论调早就唬不住人了，可是当各大手机品牌历经数年尝试最终都默默退回到1200/1600万像素时，华为一下子抛出个4000万像素摄像头显得就有点儿离经叛道路。

可偏偏这颗摄像头还挺有魄力，拳打iPhone X，脚踢三星Galaxy S9+，一跃成为DxOMark榜单上的第一名，领先了其他品牌一大截。

除了花粉，还有一群人也被戳中了泪点，他们不惜翻箱倒柜，从家中某个角落里找到一款完全不像是这个时代的触屏手机，拍个照，激动地发到朋友圈或是微博上：

“看！我就知道它会复活！”

6年前，很多人被一款搭载了4100万像素摄像头的诺基亚异类手机圈了粉；6年后，我们居然在华为的新旗舰上看到了4000万这种超高像素摄像头的回归，也许是巧合，但保不准这两者还存在着某种联系。

这种可能性还真的存在。

6年前的拍照双雄

熟悉诺基亚或是Lumia手机的朋友，相信都不会对PureView这个技术名词感到陌生。作为诺基亚最引以为傲的影像技术集合，我们曾在多款微软Lumia设备上也都能够看到PureView的身影。

其中最为引人注目的，莫过于那台背着被人戏称为“火疖子”摄像头的诺基亚PureView 808和其继任者“奥利奥”Lumia 1020了。

在2012年发布的诺基亚PureView 808是一款“手机中的相机”，虽然使用的是老旧的塞班系统，但是它展示了手机拍照的一种新可能性——那颗硕大的4100万像素摄像头，以及背后的PureView技术，都在努力诠释着惊世骇俗四个字，哪怕是以现在的观点来看，也依旧是一次惊人的尝试。

PureView技术在国内被称为“纯景”，它的关键核心并非是4100万像素的高解析力，而是在于实现无损数字变焦，即利用“超采样”将多个普通像素点来合成一个“Pure”像素点。

好处在于，当我们使用4100万像素摄像头拍照时，实际默认输出的是300万像素、500万像素或800万像素照片，感光元件上的像素点和照片成品至少是一对一甚至是多对一的，所以不会出现失真，虽然实现方式比较粗暴，但效果的确十分有效。

（图片来源：Austin Nwachukwu）

一年后，我们看到了搭载了Windows Phone 8系统的Lumia 1020，虽然它相比PureView 808稍微缩减了感光元件的尺寸（从1/1.2英寸缩小到1/1.5英寸），但它很好的整合了808的PureView技术以及前辈Lumia 920的光学防抖方案，最终也带来了更成熟的表现。

然而Lumia 1020依旧没有获得广泛的认可，另类的造型、成像算法的不稳定和WP系统的稚嫩根本无法支撑起当时高达4999元的售价，以6年前的手机技术，也很难完美展现出这颗4100万摄像头的性能。

一方面，两台手机超高像素摄像头每次输出和处理高分辨率照片时，都对性能有着极高的需求，可当时PureView 808搭载的只是一颗1.3 GHz的单核芯片，Lumia 1020搭载的也只是高通S4双核芯片，它们在2013年根本不能算是旗舰水准，最终也直接影响了两款手机在对焦和存储方面的体验。

（图片来源：DPReview）

另一方面则是网络环境和社交平台的不成熟，2012-2013年恰好是从3G转向4G通信时代的节点，各种图片社交服务才刚刚起步，我们尚未养成手机拍照分享的习惯。在拍照还没有那么被重视，以及流量刷图还有点小奢侈的大环境下，出现这样两台主打摄影的手机，还的确是有些生不逢时。

（图片来源：T3chsmash）

还有一种极端是当HTC曾尝试过的UltraPixel超像素技术，它没有像诺基亚一样选择超大的感光元件，而是试图靠低像素值来获得大2倍的单像素面积以获得更高的纯净度，但实际上不管是M7还是M8，400万像素带来的细节根本不够看，更很难让消费者去理解低像素背后的特性。

所以，不管是那颗4100万像素的摄像头还是PureView技术，它们最终都成了那个时代变革节点中的过客。倘若放在今天，我们不敢说商业上一定会成功，但起码在各个层面上，PureView技术都能获得更好的展示平台，也不会就那样无疾而终了吧。

四散东西的诺基亚团队

PureView技术的实现源于诺基亚影像部门多年的努力，在2013年，诺基亚曾发表过一篇关于PureView超采样技术和产品的论文，文章的作者有四位，分别为Tero Vuori、Juha Alakarhu、Eero Salmelin和Ari Partinen，他们大多都参与了诺基亚和微软Lumia时代的PureView影像开发工作，也都是当年的技术专家。

6年过去了，微软和诺基亚的联姻也不复存在，那这4人现在都在做什么呢？我们从他们各自的Linkedin页面中看到如下的信息：

Tero Vuori离开微软后，于2015年末加入英特尔，主要负责图像测试方面的工作。

Juha Alakarhu在2016年离开微软，之后曾短暂回归诺基亚负责Ozo VR相机业务，但在这个业务终止后，Juha Alakarhu在今年加入美国Axon公司带领新的影像团队，就是那家之前做Taser（泰瑟枪）的技术公司。

至于Ari Partinen则没有随诺基亚加入微软，他在2014年加入苹果，担任高级影像工程师。

最值得关注的是Eero Salmelin，他在2016年离开微软后，于同年9月加入华为。

按照华为官方宣传的说法，这次的华为P20摄像头是华为影像部门与日本图像所、芬兰研究所以及索尼共同开发出来的，其中地处芬兰的研究所，很难不让人想到曾经的诺基亚。

目前华为在芬兰赫尔辛基和坦佩雷设立了两个研究中心，在一份2016年的《华为在芬兰设立新的研发中心》的新闻中，时任华为芬兰研发中心主管Mikko Terho表示：“芬兰坦佩雷研发中心的队伍主要开发相机解决方案以及消费类电子产品的成像和音频算法。”

有趣的是，Mikko Terho在2012年前也一直在诺基亚工作。

前几天，微博上的@MaidouDEmaidou 也透露了不少信息，他在评论中表示，华为的芬兰研究所基本将诺基亚808和1020“基本整编的队伍”收入麾下。

综合以上信息来看，本次华为P20 Pro的这颗4000万像素的摄像头，或许还真的获得了6年前诺基亚影像团队的助力及调教。

华为P20 Pro成了 PureView技术的“精神续作”

从硬件上看，本次华为在P20 Pro尝试使用了三镜头设计，其中的4000万像素的主摄像头采用了1/1.7寸的感光元件，这已经比三星Galaxy S9+采用的1/2.55寸和索尼XZ Premium的1/2.3寸都要大不少，基本是目前主流旗舰机中规格最大的。

采用大尺寸感光元件的优势已经不用多说了，面积越大意味着采集的光学信息更多，对暗光和夜景环境拍摄是大有帮助的。

（图片来源：CNET）

而且从华为P20 Pro的背部外观上看，塞下这么大一块感光元件后，镜头体积和外观似乎并没有和其它手机有明显不同，虽然这颗超高像素的摄像头没有配备光学防抖（华为称本次以AI为基础实现手持防抖），也没有氙气闪光灯这么占空间的部件，但至少大部分人不用再为诺基亚时代的“妥协和不完美”买单了，也让我们对华为P20 Pro的内部结构感到好奇。

从原理来说，这颗CMOS采用的称为“Quad Bayer”的阵列设计，和当年PureView的超采样十分相似。华为P20 Pro在自动模式下并非直接输出4000万像素的照片，而是会使用4像素合1的方式，靠4000万像素感光元件输出一张1000万像素的照片，以有效提升暗光场景的拍照能力。

（图片来源：Androidauthority）

也正如我们前文所说，PureView的高像素不是为了解析力，更多是为无损变焦做基础的，也就是诺基亚所追求的“少而精的像素点”。不过现在“变焦”需求可以交由其它摄像头来实现，毕竟和6年前相比，如今手机摄像头在运算性能上会有更好的芯片做支撑，更别说还有成熟算法和AI支持。

除了这个4000万像素的摄像头，华为P20 Pro还配备了一个是带有光学防抖的800万像素远焦镜头，支持3倍光学变焦和5倍混合变焦；以及一个是2000万像素的黑白摄像头，主要用于辅助采光以及配合景深虚化，三者共同构成本次华为P20 Pro的“三摄组合”，过去几年里用来打响招牌的“徕卡认证”也没有落下，整体说是今年配置最为暴力的手机摄像头组合也不为过。

这种进步，离不开华为多年来深耕品牌后带来的话语权提升，也离不开来自索尼为其定制的传感器，更离不开这批前诺基亚PureView团队的协力。

毕竟连一些国外科技媒体都开始自我反思式的发出疑问：“为什么这么酷炫的Android手机，反而在美国被禁了？”

华为P20 Pro的这一次“亮剑”是有意义的，好不好用暂且不论，它在硬件技术层面的确展示出了一些不同以往的底气。我们甚至可以预见，未来一两年内手机拍照领域又会迎来一次新的变革。

相比之下，其他手机品牌小打小闹式的更新升级就显得没那么有诚意了。所以，还在挤牙膏吗？都赶紧放大招吧。