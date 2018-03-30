内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

三星Note 8 Verizon版开始推送Android 8.0系统更新

2018-3-30 18:31:54来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月30日消息 三星已经在全球多地开推Note 8系统更新，在AT&T后，美国运营商Verizon旗下的机型也接受到了更新。

Note 8的本次更新除了Android 8.0 Oreo之外，还包括许多新功能和改进。期待诸如生物识别（面部，指纹和虹膜）等安全功能的增强，以及对主屏幕，三星键盘和系统性能的改进。

该更新的大小约为1.5GB，并包含Google发布的三月安全补丁。

国行版方面，据业内人士透露称将与S8系列的Android 8.0系统更新同期上线。


分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Note 8

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10