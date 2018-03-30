三星Note 8 Verizon版开始推送Android 8.0系统更新

IT之家3月30日消息 三星已经在全球多地开推Note 8系统更新，在AT&T后，美国运营商Verizon旗下的机型也接受到了更新。
Note 8的本次更新除了Android 8.0 Oreo之外，还包括许多新功能和改进。期待诸如生物识别（面部，指纹和虹膜）等安全功能的增强，以及对主屏幕，三星键盘和系统性能的改进。
该更新的大小约为1.5GB，并包含Google发布的三月安全补丁。
国行版方面，据业内人士透露称将与S8系列的Android 8.0系统更新同期上线。
IT之家3月30日消息 三星已经在全球多地开推Note 8系统更新，在AT&T后，美国运营商Verizon旗下的机型也接受到了更新。
Note 8的本次更新除了Android 8.0 Oreo之外，还包括许多新功能和改进。期待诸如生物识别（面部，指纹和虹膜）等安全功能的增强，以及对主屏幕，三星键盘和系统性能的改进。
该更新的大小约为1.5GB，并包含Google发布的三月安全补丁。
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