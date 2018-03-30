内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

约500元人民币：中兴入门级机Tempo Go美国开售

2018-3-30 19:30:34来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月30日消息 在今年年初的MWC 2018上，中兴推出了一款配置超入门的“Android Go”智能手机Tempo Go，Android Go系统专为入门手机设计，相当于Android 8.0的精简轻量版。因此作为一款Android Go的手机（此前发布的诺基亚1同样也是Android Go），中兴Tempo Go搭载的配置并不亮眼，但好在价格是相当便宜的。

日前，Tempo Go在美国正式开售，价格是79.99美元，折合人民币约501元，而据外媒gsmarena的报道，Tempo Go也是美国市场的第一款Android Go手机。

配置方面，该手机拥有1GB内存+8GB的存储空间，内置高通骁龙210处理器，同时搭载了一块2200mAh的电池，摄像方面则是500万后置和200万前置摄。

Android Go系统附带Google的优化应用程序套件，适用于Gmail，智能助理，搜索，地图和YouTube等服务，这些服务消耗的数据较少，体积不大。Play商店也进行了优化，展示应用程序的精简版。与标准版本的Android Oreo相比，操作系统本身占用的空间更小。

中兴Tempo Go主要规格：

  • 5英寸，854x480像素LCD

  • 500万像素后置摄像头，200万像素前置摄像头

  • 2200毫安时电池

  • 3.5mm耳机插孔

  • Micro USB

  • microSD卡插槽，最高支持32GB扩展

  • 1GB的RAM，8GB存储空间

  • 美国79.99美元（约501元）

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中兴Android Go

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10