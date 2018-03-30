约500元人民币：中兴入门级机Tempo Go美国开售

IT之家3月30日消息 在今年年初的MWC 2018上，中兴推出了一款配置超入门的“Android Go”智能手机Tempo Go，Android Go系统专为入门手机设计，相当于Android 8.0的精简轻量版。因此作为一款Android Go的手机（此前发布的诺基亚1同样也是Android Go），中兴Tempo Go搭载的配置并不亮眼，但好在价格是相当便宜的。

日前，Tempo Go在美国正式开售，价格是79.99美元，折合人民币约501元，而据外媒gsmarena的报道，Tempo Go也是美国市场的第一款Android Go手机。

配置方面，该手机拥有1GB内存+8GB的存储空间，内置高通骁龙210处理器，同时搭载了一块2200mAh的电池，摄像方面则是500万后置和200万前置摄。

Android Go系统附带Google的优化应用程序套件，适用于Gmail，智能助理，搜索，地图和YouTube等服务，这些服务消耗的数据较少，体积不大。Play商店也进行了优化，展示应用程序的精简版。与标准版本的Android Oreo相比，操作系统本身占用的空间更小。

中兴Tempo Go主要规格：