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联想Moto G6/G6 Play/G6 Plus全曝光：4月开卖

2018-3-31 7:45:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月31日消息 摩托罗拉已确认在下个月推出新款智能手机，但并未透露新机身份，考虑到Moto G6系列几个月前就已经曝光了，因此相信新机就是Moto G6，Moto G6 Play和Moto G6 Plus了。

现在匈牙利零售商Alza在其网站上列出了Moto G6系列的全部相信信息，包括配置和图片，现在唯一不能确认的就是手机价格了。这三款手机都预装了Android 8.0 Oreo系统，搭载指纹传感器、骁龙处理器和大屏幕。

下面是三款手机的详细信息：

摩托罗拉Moto G6规格

5.7英寸（2160 x 1080像素）全高清+ 18：9 IPS显示屏

搭载Adreno 506 GPU的1.8GHz八核骁龙450处理器

3GB内存+32GB存储；4GB内存+64GB存储，可扩展存储，最高128GB（含microSD）

Android 8.0（奥利奥）

单/双SIM卡

带LED闪光灯的1200万像素后置主摄像头，500万像素后置副摄像头

带LED闪光灯的1600万像素前置摄像头

指纹传感器

尺寸：154.5 x 72.2 x 8.3mm；重量：162.3克

4G VoLTE，WiFi 802.11 b / g / n，蓝牙4.2，GPS

支持涡轮快充的3000mAh电池

摩托罗拉Moto G6 Play规格

5.7英寸（1440×720像素）高清+ 18：9 IPS显示屏

采用Adreno 505 GPU的1.4GHz八核64位骁龙430处理器

2GB内存+16GB存储，3GB内存+32GB存储，可扩展存储

Android 8.0（奥利奥）

单/双SIM卡

带LED闪光灯的1200万像素后置摄像头

带LED闪光灯的500万像素前置摄像头

指纹传感器

4G VoLTE，WiFi 802.11 b / g / n，蓝牙4.2，GPS

4000mAh电池，支持快速充电

摩托罗拉Moto G6 Plus规格

5.93英寸（2160 x 1080像素）全高清+ 18：9 IPS显示屏

采用Adreno 508 GPU的2.2 GHz八核骁龙630处理器

6GB内存+64GB存储，4GB内存+32GB存储，可microSD扩展存储，最高可达256GB

Android 8.0（奥利奥）

单/双SIM卡

带LED闪光灯的1200万像素后置主摄像头，500万像素后置副摄像头

带LED闪光灯的1600万像素前置摄像头

指纹传感器

4G VoLTE，WiFi 802.11 ac（2.4 GHz和5 GHz），蓝牙5 LE，GPS，GLONASS，NFC

带涡轮快充的3200mAh电池

该匈牙利零售商称所有Moto G6智能手机将于4月3日正式开卖，不妨期待一下。

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关键词：Moto G6Moto G6 PlayMoto G6 Plus

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