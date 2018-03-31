三星S8/Note8常显模式已支持GIF动图

IT之家3月31日消息 三星今天为Galaxy S8 / S8 +和Galaxy Note 8推送了新固件，更新了手机的常显（AOD）功能，引入了三星S9中的对GIF文件的支持。

尽管这些手机自推出以来常显模式就支持GIF格式，但显示的GIF文件是静态的。这次更新旨在纠正该问题，GIF图片在常显模式下将以正常的动态显示。

然而，外媒测试发现GIF图片在常显模式下只有在手机锁屏后才会动，并且只会动一次，如果想让其再动的话需要双击屏幕。另外，要想显示动图，还需要选择特定的一款表盘。