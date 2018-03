外媒：谷歌对安卓品牌感情复杂

3月31日消息,谷歌前不久将可穿戴操作系统从“Android Wear”更名为“Wear OS by Google”,引发媒体猜测它正在慢慢杀死Android品牌。国外媒体FastCompany发表评论文章称,连谷歌自己都无法确定Android品牌名称是否重要。从一开始,该公司与其移动操作系统的关系就一直十分复杂。这些年它有着力宣传Android品牌,但也往往没多久又将其淡化,反反复复。

以下是文章主要内容:

本月早些时候,当谷歌将其智能手表软件从“Android Wear”更名为“Wear by OS”时,一些观察家发现了一种模式。

“谷歌正在慢慢杀死Android品牌”,这是来自Gizmodo Australia的一篇文章的标题。该文章还指出,谷歌在一个月之前将其Android Pay服务重新命名为Google Pay,谷歌的自有品牌手机Pixel 2网页也只是在底部用极小的字体提到Android。科技博客The Verge对于Android Wear的更名也表达了类似的看法,称其为在谷歌产品中尽量减少使用Android品牌的“持续趋势”。

那些分析并没有错,但它们也不是什么新鲜的洞察。Android这一名称源自那家当初被谷歌收购的创业公司。在过去的十年里,在Android是否应该是一个广受喜爱的消费者品牌,还是只有技术人士才会在乎的实用基础设施的问题上,谷歌一直摇摆不定。所以,虽然Android品牌之前已经被宣告废弃,但它似乎总是很快又重新回到人们的视野。

T-Mobile的G1,第一款Android手机

早年定位

谷歌与Android品牌的矛盾关系,始于第一款Android手机的推出。该款产品的官方名称是T-Mobile G1,带有“Google”印记。官方新闻稿将G1称作“首款由Android驱动的手机”,科技媒体在报道中也这么描述,但更广泛的广告活动却强调该款手机的物理键盘以及与谷歌服务的联系。G1的电视广告根本没有提及Android。

对Android的广泛宣传仅仅以一种迂回的方式进行,当时移动运营商Verizon开始对来自摩托罗拉、HTC和三星的一系列手机使用“Droid”品牌,而不是直接使用“Android”一词。那时候,另一家主流运营商AT&T仍在独家经销iPhone,因此Verizon将摩托罗拉的第一款Droid手机标榜为“苹果黑”的最佳选择。它的介绍性广告活动完全聚焦于iPhone所缺乏的功能特性,例如可拆卸电池和多任务处理。

那些手机颇为热销,来自运营商的推广信息也促成了时至今日依然存在的Android和iPhone之争。但从某种意义上说,Droid品牌有点太过成功了。在科技圈之外,人们往往会将Verizon的少数Droid手机与整个Android平台混为一谈。

尽管谷歌并未明确抵触Droid的成功,但它确实采取了一些措施来建立Android品牌。2011年,谷歌开始允许运营商和手机制造商重新设计和修改Android的绿色机器人形象来进行营销推广。澳大利亚运营商Telstra在墨尔本开设了一家名为“Android land”的商店,使用亮绿色的机器人标识来进行装饰。同年,谷歌在移动世界大会(MWC)这一盛大舞台的展台上摆放Android机器人。当谷歌和三星联手推出Galaxy Nexus手机时,它们将其称为“第一款搭载Android 4.0的手机”。谷歌没有让Android退居幕后,而是得意满满地展示自己的操作系统。

欲驯服平板电脑和手机厂商

不过,谷歌不久以后却又开始淡化Android品牌。2012年,该公司将其应用商店从Android Market更名为Google Play Store,同时将该新名称用于旗下的音乐服务、视频服务和电子书店。

对谷歌来说,这是为了反击亚马逊。该电商巨头的Kindle Fire平板电脑搭载Android的一个衍生版本(未经Google批准),且在席卷Android平板电脑市场。(“我们要在让人们理解他们所选择的生态系统上做得更好。”当时谷歌Android的负责人安迪·鲁宾在那次重大品牌更名前不久向The Verge表示。)

大约在同一时间,手机制造商们——它们似乎无意提醒人们,他们的设备都在运行着由别人提供的同样的软件——似乎都在与Android品牌名保持距离。例如,HTC在2013年初发布其旗舰产品HTC One时只字未提Android,三星的Galaxy手机宣传材料也完全聚焦于三星独有的软件功能。与此同时,谷歌不再那么积极参与MWC大会上了,有消息人士告诉TechCrunch该公司想要减少强调Android品牌。

但是一年后,谷歌似乎意识到Android品牌已经变得过于默默无闻。当时,谷歌在试图通过视觉设计变革(名为“Material Design”)和自有品牌手机Nexus 6来推广其对Android的愿景。Nexus 6手机在美国四大运营商均有出售。谷歌还为印度等新兴市场推出了Android One项目,与Nexus产品线一样,该项目的手机也采用原生版Android系统。

自2014年初起,谷歌强制要求手机制造商在手机开机期间显示“Powered by Android”(“由Android驱动”)字眼。那年秋季,谷歌第一次为Android展开重大的广告活动,口号是“合,而不同”(Be together. Not the same),暗指Android的定制化功能和大量的硬件选择。谷歌在接下来的两年里继续在电视广告中使用该标语,可谓发出最强有力的声明:Android是面向消费者的品牌。2015年,它也将Google Wallet移动支付服务转变为名为Android Pay的新升级版本。

Wear OS及展望未来

然后是谷歌最近再次淡化Android品牌的举动。

对于可穿戴操作系统Wear OS和Google Pay,这么做不难理解:两项服务都不仅仅面向Android用户。Wear OS基于Android,但也支持与iPhone配对。Google Pay在Android手机上提供点按付费功能,但也可让用户在线购物,以及通过任何设备向其他用户转账。

但为什么谷歌没有在其Pixel 2和Pixel 2 XL手机的营销推广中提到Android呢?或许,与其他手机制造商一样,该公司终于得出结论:Android不是卖点,不管Pixel的Android版本有多么地纯正。因此,更应该着重强调新颖的功能,如无限量的照片存储空间和轻松访问Google Assistant语音助手。

此外,谷歌不再有宣传Android的迫切需要。根据市场研究机构Gartner的数据,智能手机操作系统的战争其实已经结束:去年,Android占全球智能手机出货量的86%,眼下也没有任何平台能够对其造成威胁。iPhone的市场份额停滞不前,微软停止开发Windows Phone,黑莓已经成为Android手机厂商,亚马逊的智能手机项目以失败告终,其他的Android手机厂商也大多无法摆脱谷歌的生态系统。

重申一遍,Android手机制造商仍然不愿让Android成为Android。例如,三星为自有的Bixby语音助手提供了一个方便的专用按钮,并且不允许将其换成Google Assistant;微软则在销售一个预装了自有的软件和服务的S9版本。

因此,如果谷歌再次开始推销Android,请不要感到惊讶,特别是它要推广主打旗下服务的Android One和Android Go手机的话。如果说历史能够提供什么指引的话,那就是Android品牌不会消亡。它只是在休眠而已。